保持增长，苹果 Apple TV+ 美国市场份额达 6%

IT之家 7 月 7 日消息，据 9to5Mac 报道，今年早些时候的一份报告显示，Apple TV + 增长缓慢，仅占美国流媒体平台市场份额的 5%。三个月后，Apple TV + 已占据了美国流媒体市场 6% 的份额，而 Netflix 的用户则在不断流失。

从 JustWatch 报告来看，派拉蒙 +（Paramount +）、Apple TV+、Hulu（迪士尼旗下）和 Disney + 等小型流媒体平台 2022 年第二季度的业绩相当乐观。

此外，虽然这些平台在最近几个月有所增长，但 Netflix 和亚马逊 Prime Video 等主要平台却没有类似的增长。Netflix 上季度在美国的市场份额下降了 2%。虽然该平台仍是最受欢迎的平台，占有 21% 的市场份额，但它一直在努力留住用户。自 1 月份以来，亚马逊 Prime Video 和 HBO Max 的用户数量都有所增加，但上月这两个平台都失去了部分用户。

IT之家了解到，美国流媒体平台目前的市场份额情况如下：