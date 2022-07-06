专注处理器，英特尔将无人机业务出售给马斯克弟弟

IT之家 7 月 6 日消息，随着英特尔专注于处理器业务，这两年越来越多的边缘业务部门被放弃或者出售。而最近英特尔就将其无人机业务出售给了马斯克的弟弟金巴尔・马斯克（Kimbal Musk）。

英特尔的无人机部门主要负责灯光秀等工作，该部门网站显示其已经被金巴尔・马斯克的 Nova Sky Stories 公司收购，本次收购包括 9000 架无人机，并且这些无人机已被用于各种活动，如奥运会和超级碗半场表演等。但对于本次交易的价格，英特尔和金巴尔・马斯克都没有透露。金巴尔・马斯克称，这些无人机配备了有史以来最好的硬件和软件，并且在奥运会和超级碗半场表演期间激励了数百万人。

据 TheRegister 报道，英特尔出售无人机业务证明其将重新专注处理器业务。英特尔前 CEO 布莱恩-克扎尼奇 (Brian Krzanich) 曾将公司业务扩张到了虚拟现实、可穿戴设备和无人机等领域，而现在，英特尔将重新专注于处理器。

IT之家了解到，英特尔无人机重 330 克，内置 GPS 接收器、气压计和惯性测量装置 (IMU)，搭载 Intel 为精确管理大型无人机编队而量身设计的软件控制系统，能呈现 40 亿种颜色组合。去年英特尔推出首款独显的时候，曾出动 1000 架无人机进行表演庆祝。