曝英特尔 7nm（Intel 4）工艺准备在今年下半年量产，Meteor Lake 已在路上

IT之家 7 月 6 日消息，《电子时报》称，有供应商表示英特尔的 7nm 工艺，也就是 Intel 4 节点有望在 2022 年下半年为量产做好准备。

在上个月的 IEEE VLSI Symposium 大会上，英特尔与其他开发商会面，声称他们已为“半导体生产节点推进”做好准备，这将对市场产生重大影响。

IT之家了解到，英特尔表示 Intel 4 可在同功率或更低的情况下使运行速度提高 20% 以上，或在相同频率下可将功耗降低约 40%。

英特尔还表示，使用 EUV 光刻技术的 Intel 4 节点是该公司的首创，与之前设计的 Intel 7 或 10 纳米 ESF 技术相比晶体管密度足足提升了两倍。

由于 14nm 到 10nm 工艺的长时间滞留，该公司公布的信息多少有点令人意外。DigiTimes 还表示，英特尔更先进的 intel 3 工艺将在明年下半年开始增加产量，与上述 intel 4 相比性能可再提高 18%。

英特尔下一代 Meteor Lake 系列处理器将基于 Intel 4 节点，也就是为 14 代酷睿处理器。

从已知情报来看，英特尔 Meteor Lake 计划成为其首款采用小芯片设计的量产型号，搭配灵活的架构（tiled structure）和 Foveros 3D 封装技术，与 AMD 方案殊途同归。当然，AMD 新品也将采用台积电的 N5 和 N4 工艺。

有报道称，Meteor Lake 系列与 Raptor Lake 系列不同，该系列将在明年逐渐推出台式机 CPU 和高端移动 CPU，而后者似乎只有 Raptor Lake-P 与 S，新的 Meteor Lake-H 也将代表英特尔与 AMD 的新 Ryzen 7000 系列芯片进行竞争，敬请期待。