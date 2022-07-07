机构：日本企业包揽固态电池专利前三，丰田以 1331 项专利实现领先

7 月 7 日，日经与东京研究公司 Patent Result 合作，仔细研究了提交给世界知识产权组织和另一个小组的固态电池专利申请。该研究调查了 2000 年至 3 月底期间来自 10 个国家和地区的申请。

研究显示，丰田汽车是迄今为止固态电池专利的主要持有者。这表明日本公司在开发下一代电动汽车电源的竞赛中占据主导地位。

报道称，固态电池摒弃了传统锂离子电池中使用的液体电解质。TDK 和其他公司已经将微型固态电池投放市场，但用于电动汽车的固态电池仍处于起步阶段。

预计固态电池将使驾驶距离增加一倍，充电时间减少三分之一。据了解，这种电池还能降低火灾风险。

报道认为，固态电池面临的一个主要障碍是成本。根据一些估计，固态电池比典型的锂离子电池要贵四倍以上。

日经已与东京研究公司 Patent Result 合作，仔细研究了提交给世界知识产权组织和另一个组织的固态电池专利申请。该研究调查了 2000 年至今年 3 月底期间的十个国家和地区提交的申请。

报告显示，丰田以 1331 项已知专利居于首位，而松下控股以 445 项专利位居第二。此外，出光兴产（Idemitsu Kosan）拥有 272 项专利。这意味着日本公司包揽了前三名。

排名第四的三星电子是唯一进入前五名的非日本公司。总体而言，日本公司占据了前 10 名中的 6 名。