最新测试：微软 Win11 性能速度已赶上 Win10，前者运行虚幻引擎优势巨大

IT之家 7 月 7 日消息，在 2021 年 9 月，也就是 Windows 11 正式发布前一个月，微软解释了新的操作系统设计能够充分利用硬件。在 2021 年 11 月底，微软公司承诺，到 2022 年，Windows 11 将比当时更快。

看起来微软并没有夸大其词，定制计算机和工作站供应商 Puget Systems 的最新测试数据发现，Windows 11 性能现在确实比以前更快，尽管 Windows 11 与 Windows 10 相比还没有明显优势，两者似乎在硬件性能方面互有胜负。

Puget Systems 高级实验室技术员 Matt Bach 写道：

“上次我们在视频编辑、渲染和游戏开发方面将 Windows 11 与 Windows 10 进行了比较，我们发现 Windows 10 通常能够提供比 Windows 11 更高的性能。然而，在 Windows 11 正式版发布之后，并且从那时起，微软推出了大量更新，而且全新一代 CPU 也推出了。 好消息是，这次我们发现 Windows 11 没有出现太多的性能问题，而且此前发现的许多问题似乎都已经得到解决。另一方面，在大多数情况下，Windows 11 也没有明显胜出 Windows 10 。 [..] 总体而言，只有在少数情况下，使用一种操作系统比另一种操作系统具有明显的性能优势： Premiere Pro - 在任何情况下，Windows 10 速度都稍快于 Windows 11，有一定的明显差异。

V-Ray CUDA 模式 - Windows 11 始终比 Windows 10 快约 20%。

虚幻引擎 - 可能是 Windows 10 的错误 Bug，英特尔酷睿 i9-12900K 在 Windows 11 中显示出巨大的性能提升。”

Puget 指出虚幻引擎 4.26 版本中的 Bug 似乎影响到了 Intel Alder Lake-S i9-12900K 处理器的性能表现。也有可能是 Intel 芯片的高性能混合架构在 Windows10 上没有针对 UE 4.26 进行充分优化，这也是 Windows 10 和 Windows 11 系统存在巨大差异的因素之一：