上汽集团：6 月共销售新能源车 9.1 万辆，同比增长 86.2%

IT之家 7 月 7 日消息，今天，上汽集团发布产销快报。数据显示，6 月份集团共销售整车 48.4 万辆，环比增长 33%，同比增长 47.2%；1-6 月份销量累计达 223.4 万辆。自主品牌、新能源、海外市场持续发力，“新三驾马车”引领上汽实现新增长。

IT之家了解到，在自主品牌方面，6 月份上汽乘用车销售整车 8.3 万辆，同比增长 75.8%，1-6 月份上汽乘用车累计销售 36.6 万辆，同比增长 22.1%。上半年上汽自主品牌占集团总销量的比重超过 50%。

在新能源市场方面，6 月份，上汽新能源车销售 9.1 万辆，同比增长 86.2%，上半年累计销量超过 39.3 万辆，同比增长 32.9%。上汽乘用车 6 月份销售新能源车近 2 万辆，同比增长 80.4%；上汽大众新能源车销售超过 1.3 万辆，同比增长 337.9%，月销量首次站上“万辆台阶”。得益于新能源市场的优异表现，6 月份，上汽大众销售整车 12.6 万辆，同比增长 93.9%，上汽通用销售整车 12.5 万辆，同比增长 47.3%，上汽通用五菱销售整车 12 万辆，同比增长 29%。

在海外市场方面，6 月份，上汽海外销量达 8.4 万辆，同比增长 59.4%，其中自主品牌新能源车销售 1.2 万辆，进一步强化海外市场“领头雁”地位。今年上半年，上汽累计海外销量已达 38.1 万辆，同比增长 47.7%，2022 年全年上汽海外整车销量将力争突破 80 万辆“大关”。