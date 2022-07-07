开放世界乡村角色扮演游戏《牧场主》开启众筹，10 月 Alpha 版测试

IT之家 7 月 7 日消息，一款名为《牧场主（The Ranchers）》的牧场生活模拟游戏已在 kickstarter 平台开启众筹，众筹用户将可在今年 10 月参加 Alpha 版测试。

游戏介绍：

《牧场主》(The Ranchers) 是一个沙盒模式的开放世界乡村角色扮演游戏！

在多年紧张而忙碌的大都市生活之后，你最终决定放弃一切并在乡下购置了第一块土地，期望在一个安静且亲近大自然的地方开始你的新生活。然而，作为农民和管理者的你，你的技能将受到考验，你需要让你的牧场生意兴隆，并赢得村民的尊重和推崇。在冥冥之中，或许你会在这里找到爱情并建立家庭。

创建你的牧场。

饲养动物、播种庄稼、开垦资源、购置新土地等等。你将有足够的空间创建梦想中的牧场。

开发你的牧场。

手工艺产品、机器，将你的基本资源转化为精美产品，吸引村民的购买欲。完成每日订单的配送，或通过市场销售，以获取最大的利润。

管理你的牧场。

优化牧场的资源消耗，签订水、电合同，或建造水井、风力涡轮机和太阳能电池板，并将剩余的能源出售给村庄。

线上合作。

邀请 1 至 3 名在线玩家加入你的牧场！你的朋友可以帮助你发展牧场、实现目标或一起探索牧场的广阔开放世界。

拍卖市场。

你可以通过在线拍卖市场将资源出售给其他参与者，以最大程度地提高利润。你可以从游戏内置以及 iOS 和安卓的配套应用程序直接进入拍卖市场。

同业公会。

“同业公会”会根据现实世界的

为你推出激动人心的最新挑战，以测试你的牧场主技能，在此你还可以收集奖励、独家新动物品种、新种子和新游戏内置内容 - 使你的牧场成为有史以来最伟大、最强大的农牧业帝国。

巨大的开放世界。

通过徒步、骑马、滑行车、皮卡车或游艇探索一个广阔的开放世界，这里的矿山、荒岛、沉船和危险怪物比比皆是。使用你的技能勘察超稀有矿物、宝石等，以制作和改进工具，并将它们捐赠给乡村博物馆，或通过拍卖市场出售给其他玩家。

提升你的技能。

通过各种技能来提升人物的能力，在冒险中取得最大成功。根据你的玩法，选择你需要加强的耕作、牧场、手工 / 建筑、战斗或猎人 / 渔民技能。

打造你的梦想之屋。

在海边、大草原中部或山顶上，选择你的家居装饰并摆放家具，打造一间体现你真实个性并让朋友羡慕无比的房屋。

加入社区。

认识许多丰富多彩的人物，发现他们的独特个性、日常生活和趣闻趣事。他们会去上班、逛公园、外出就餐、参加体育运动，以许多不同的方式相互交流。花些时间去了解他们，结交朋友，或许你等待已久的爱情就在咫尺之间。你可与心爱的人一起生活，结婚生子，组建家庭？