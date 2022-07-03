欧洲国家规定游戏中不能出现“开箱 / 抽卡”，《原神》《暗黑破坏神：不朽》等受影响

IT之家 7 月 3 日消息，GamesRadar 称，荷兰六名国会议员一起向众议院呈交了关于限制游戏开箱的有关法案，旨在禁止荷兰游戏中出现带有“开箱”“战利品箱”“扭蛋”类的元素。

议员们认为这种玩法本质上就是一种赌博，只不过被厂商披上了一层“微交易”的皮，从而吸引不成熟的儿童进行充值以获取受益。

除此之外，西班牙也提交了一条关于限制游戏开箱的新法案，同样对“开箱”“战利品箱”以及“扭蛋”元素进行了严格的管控，甚至比荷兰还要详细。

据悉，西班牙的新法案要求玩家提供官方年龄证明，实施强制性充值限制，并要求开发商披露战利品掉落 / 抽卡的详细几率，并对“战利品盒”和“扭蛋”（gacha）进行更严格的限制，对不遵守新规的人将处以 25 欧元至 100 欧元不等的罚款。

在荷兰，游戏中完完全全禁止出现战利品箱子，外媒认为这会对《原神》《守望先锋》《暗黑破坏神：不朽》等游戏产生明显的影响，因为它们都采用了这种机制。

从 Resetera 的讨论区来看，大多数评论者都支持这种禁令或希望有更多的限制。一些人甚至表示，这些规则应该在更多的国家实施，他们认为不仅是上面提到的国家，包括欧洲以外的一些国家和地区都需要跟进这种法规。

对于两国的新限制法案，绝大多数玩家都表示赞成，并希望政府为“开箱”游戏设定更多限制。随着舆论的发酵，其他国家的玩家也看到了这一消息，而后纷纷表示这些法案应该在更多的国家实施，而不仅仅是荷兰和西班牙。

值得一提的是，暴雪还宣布“《暗黑破坏神: 不朽》不会在比利时或荷兰发售，也不会出现在 Battle.net、比利时和荷兰 App 或谷歌 Play 商店中。”

而且，动视暴雪发言人证实这一决定与两国的限制法案明确相关：“这与这些国家当前的游戏运营环境有关。因此，在这些市场中，游戏已经停止注册。”

IT之家了解到，早在 2018 年，比利时和荷兰就表示要立法禁止“战利品箱”的出现，而且除了“开箱”之外，还有很多东西也一同被禁止，比如荷兰法案就反对玩家用现实货币交易游戏内的物品，比如《CS:GO》的武器皮肤。