华为余承东押对宝，AITO 问界 M7 电动汽车 72 小时订单破 6 万台

IT之家 7 月 7 日消息，近期，华为余承东发布了 AITO 问界 M7，新车定位豪华智慧大型电动 SUV，分为三个版本，定价 31.98 万元、33.98 万元、37.98 万元，即日起展车入驻华为门店，7 月 23 日起开启试驾，下个月首批交付。

根据官方数据，问界 M7 上市 2 小时订单量突破 1 万台 ，4 小时后订单量突破 2 万台。今日，余承东在中国汽车蓝皮书论坛上透露称，问界 M7 订单量已突破 5 万台 (48 小时)。而现在看来华为余承东这次押对宝了，官方战报显示 72 小时内订单已超过 6 万台。

尺寸方面，AITO 问界 M7 定位豪华智慧大型电动 SUV，采用三排六座的空间布局，车内纵向空间为 2605mm，整车长宽高分别为 5020×1945×1775mm，轴距为 2820mm；前脸采用大尺寸六边形格栅，配有 AITO 发光 Logo，尾部继承鹰翼贯穿式尾灯，配有隐藏门把手以及 AITO 迎宾灯。

AITO 问界 M7 提供六种外观颜色：薄雾金、天青蓝、松霜绿、深空灰、陶瓷白和鎏金黑，还有韶华杏、琥珀棕、象牙白和极夜黑四种内饰颜色可选。

通过搭载独创的 6 合 1 增程器动力总成，以及对空间进行针对性优化，AITO 问界 M7 将 L113 长度压缩至 422mm，车内空间转化率达 92.4%，转弯半径 5.87m。

据介绍，AITO 问界 M7 采用了 7 大技术为用户打造音乐厅级静谧空间，尤其是华为 Sound 顶级影音系统和业界首次商用的零重力座椅，可带来百万级豪车的高级感，而且舒适度超越豪华 MPV，媲美埃尔法、雷克萨斯。

新车通过独创电驱静谧技术以及业界领先的增程器主动降噪技术，大幅降低动力系统噪音；这款车型还搭载了 21 英寸 15 辐空气动力学轮毂，通过加入静音电吸门，降低了关门时对车内外用户的打扰。

此外，新车搭配顶级硬件的全方位静谧设计实现低噪隔音，其中怠速状态下 35dB，同时保证车辆在不同行驶工况下，车内始终保持更“静”。

动力方面，问界 M7 搭载 HUAWEI DriveONE 平台，配置了华为自己研发的电机，提供单电机和双电机版本，采用了 1.5T 四缸增程器，其中四驱版前驱功率 130KW、300N・m，后驱电机 200KW、360N・m，CLTC 百公里油耗低至 5.8L。

续航方面，这款车采用了 40 度电池，四驱版可实现 4.8s 的百公里加速性能，满油满电续航 1100km，纯电续航 200km；后驱版加速 7.8s，续航分别为 1220km、230km。

除此之外问界 M7 拥有独创的楼层识别技术、360° 全景自动泊车、自定义车位选择、精准车位信息识别以及停车障碍物预警功能，二排支持座椅通风、加热、按摩以及八向电动调节，三排有独立音响、杯托、阅读灯，808mm，座椅靠背可调。

内饰方面，AITO 问界 M7 采用了镂空式控制台设计，可放置高跟鞋、包等随身物品，还有 Studio 级柔光女王镜、晶钻档把、私享头枕音响、2 个 40W 无线快充、2 个 66W 有线快充等等。而且，M7 同样配备了那款 15.6 英寸 2K 中控屏。

软件方面，这款汽车同样搭载了华为鸿蒙 HarmonyOS 智能座舱，余承东直言“这是最好的智能座舱，没有之一”。此外，AITO 问界 M7 支持 L2+ 级 ADAS 智能辅助驾驶，后面加紧在思考如何做 NoA 功能，而且新车还支持多种智能解锁方式。

据介绍，华为鸿蒙生态的应用可以支持车机使用，也就是超级桌面功能，将手机桌面流转到车机上，而手机 App 可以直接调用汽车车机硬件，而且支持平行视界；车机拥有全新动态壁纸，全天候自动变化。

此外，问界 M7 内置 3D 人脸识别摄像头，不仅仅能识别人脸加载个性化的配置，甚至可以实现金融级别的安全性，是首个支持车内人脸支付的车型。