推特：计划按照商定条款与马斯克完成交易

IT之家 7 月 8 日消息，周四推特表示，他们打算按照商定的条款与特斯拉 CEO 马斯克完成交易。

知情人士称，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克收购推特这笔 440 亿美元的交易计划陷入了严重危机，推特盘后重挫 7%。知情人士表示，最近几周，与投资者的谈判已经降温，马斯克的团队已经得出结论，推特的垃圾邮件账户数据无法核实。

值得一提的是，外媒报道称，马斯克收购推特这笔 440 亿美元的交易计划陷入了严重危机，有知情人士表示，最近几周，与投资者的谈判已经降温，马斯克的团队已经得出结论，推特的垃圾邮件账户数据无法核实。对此，推特高管在周四的简报中表示，推特每天删除超过 100 万个垃圾邮件账户，为减少有害自动化机器人的努力提供了新的见解，因为亿万富翁埃隆马斯克要求提供更多细节社交媒体公司。

此前马斯克表示要停止以 440 亿美元收购推特，除非推特证明垃圾邮件和机器人账户在用户中占比不到 5%。





推特今日收盘涨约 1.52%，盘后跌约 4.15%，市值 296.43 亿美元。

IT之家曾报道，推特 4 月 26 日宣布接受马斯克 440 亿美元的收购提议。

Twitter 一季度广告收入 11.1 亿美元，预估 11.2 亿美元，同比增长 23%；订阅和其它收入总计 9400 万美元，同比下降 31%；一季度资本支出 1.632 亿美元，预估 1.854 亿美元。一季度平均日活 2.209 亿，增长 15.9%。

此外，推特 Q1 净利润 5.13 亿美元，净利润率为 43%，其中包括 10.5 亿美元出售 MoPub 获得的 9.7 亿美元税前收益以及与收益相关的 3.31 亿美元所得税，去年同期净利润 6800 万美元。