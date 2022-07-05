特斯拉的“硬核诉讼部门”正在组建，马斯克称被太多人无端攻击

IT之家 7 月 5 日消息，早在 5 月，埃隆-马斯克就曾表示，特斯拉正在建立一个“硬核诉讼部门”，以发起和执行诉讼，这个团队现在已经开始组建。

马斯克在接受 Getting Stoned 播客的采访时透露 了上述消息，当被问及特斯拉的诉讼团队进展如何时，马斯克指出，该公司现在正在为该团队招聘一些律师，马斯克还称，一些申请人包括那些在 Twitter 上回应他的帖子的人。

“特斯拉就是受到这么多人的无情攻击。因此，我认为我们必须要有一个强大的诉讼团队，从本质上来说，就是要进行反击。很多真正有才华的律师已经提交了他们的简历，我们正在看这些简历。我们将雇用一群回应我的推特的人。我们正受到不断的攻击。这很疯狂，”马斯克说。

IT之家了解到，特斯拉“硬核诉讼部门”的成立是在有报道称马斯克对 SpaceX 的一名前雇员进行性骚扰之后进行的，马斯克直接否认了这些指控，SpaceX 总裁格温-肖特维尔（Gwynne Shotwell）也表示，她不知道发生了所谓的事件。

在 5 月的公告中，马斯克指出，特斯拉的“硬核诉讼部门”将负责发起和执行诉讼，将直接向他汇报。他还强调，他正在寻找“铁杆的街头斗士”，而不是靠腐败发展的“白鞋律师”，马斯克还称，将会有流血事件发生。