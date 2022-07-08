5999 元起，小米 12S Ultra 今日正式开售：首发 1 英寸超大底索尼 IMX989、徕卡联合研发

IT之家 7 月 8 日消息，小米最新的顶级旗舰 —— 小米 12S Ultra 今天终于要跟大家见面了。小米宣布新机将于 7 月 8 日 10 点正式开售，首发索尼 IMX989 传感器，5999 元起。

IT之家了解到，小米 12S Ultra 搭载骁龙 8+ Gen1 移动平台，辅以，LPDDR5 内存，UFS 3.1 闪存（支持 UFS 4.0 规范的硬件级碎片管理技术 FBO），配备 2K E5 屏，支持第二代 LTPO，配备立体声双扬，还有叶脉冷泵散热系统。

8 + 256GB：5999 元；

12 + 256GB：6499 元；

12 + 512GB：6999 元。

该机采用了 6.73 英寸 3200×1400 三星 E5 AMOLED 屏幕，局部峰值 1500nits 亮度，120Hz 刷新率支持 LTPO 2.0，240Hz 触控采样率，10bit 色深，前后双光感，康宁 Victus 保护玻璃，支持 P3 色域，JNCD≈0.34、deltaE≈0.33，支持低频闪模式。



影像方面：新机前置 32MP 镜头（豪威 OV32C，RGBW），后置 50.3MP 主摄（索尼 IMX989，1"、像素四合一 3.2μm、8P 非球面镜片，逐片边缘涂抹，逐片双面多层镀膜、OIS，等效 23mm）+48MP 超广角（IMX586，等效 13mm）+48MP 潜望长焦（IMX586，5x / 120x，等效 120mm）三摄，还有夜枭 2.0 算法、CyberFocus 追焦系统，可实现 30 张 / 秒闪电连拍，首发夜景疾速抓拍，Android 阵营首款支持杜比视界 HDR 视频拍摄，通过徕卡 Summicron 认证，徕卡经典、徕卡生动双画质风格、内置徕卡自然、徕卡鲜艳、徕卡单色、徕卡单色 HC 4 款徕卡滤镜，提供 35mm 经典黑白、50mm 经典旋焦、90mm 经典柔焦 3 款大师镜头包。



续航方面：小米 12S Ultra 内置了 4860mAh 电池（第二代硅氧负极电芯），搭载澎湃 P1 充电芯片、澎湃 G1 电池管理芯片，支持 67W 有线澎湃快充（15 分钟充电 50%）、50W 澎湃秒充（15 分钟充电 40%）、10W 无线反充；



其他方面：该机厚 9.06mm，重 225g，提供经典黑、冷杉绿 2 款配色，采用了环保有机硅素皮后盖，支持 NFC、蓝牙 5.2、红外遥控、USB2.0、X 轴线性马达、IP68，对称式立体声双扬声器，哈曼卡顿调音等等。