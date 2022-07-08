消息称马斯克收购推特陷入“严重危险境地”

北京时间 7 月 8 日消息，知情人士称，特斯拉公司 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 斥资 440 亿美元收购推特的交易陷入了“严重危险境地”。

知情人士透露，马斯克团队得出的结论是，推特无法核实其垃圾邮件账户数量，而垃圾账户一直是马斯克抱怨的一个主要问题。据悉，马斯克的阵营已经“停止参与”为这笔交易提供资金的讨论。为了筹集收购推特所需要的资金，马斯克还拉上了甲骨文创始人拉里・埃里森 (Larry Ellison)、风投公司安德森・霍洛维茨基金等投资者。

就在周四早些时候，推特高管还坚称，其虚假邮件账号数量不到总用户数量的 5%。推特高管称，公司每天删除逾 100 万个垃圾邮件账户。但是马斯克认为，推特上的机器人账户数量远远高于 5%，并威胁退出交易。

推特股价周四收盘下跌 4%。推特发言人称，该公司“已经并将继续与马斯克合作分享信息，以按照合并协议的条款完成交易”。“我们相信这项协议符合所有股东的最大利益。我们打算完成交易，并按照商定的价格和条款执行合并协议。”该发言人表示。

就在大约一个月前，推特向马斯克团队提供了大量数据，以支持其机器人只占其每日活跃用户数量不到 5% 的说法。在此之前，马斯克发布推文称，“暂停”这笔交易。马斯克的律师发了一封信，声称推特拒绝让他访问这些数据，“明显严重违反”了收购协议。

按照双方最初达成的协议，违约的一方需要向对方支付 10 亿美元的赔偿金。但是，究竟是谁违约、马斯克是否被允许退出交易，这可能会引发长时间的法律争执。推特已表示，它愿意诉诸法庭，要求马斯克坚持完成收购交易。