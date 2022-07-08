育碧官宣《碧海黑帆》11 月 8 日发售，7 分钟演示视频公布

IT之家 7 月 8 日消息，育碧今日举行了新作发布会，宣布《碧海黑帆》将于 11 月 8 日发售，登陆 PC（Epic / 育碧商城）、PS5，Xbox Series X|S，亚马逊 Luna 和谷歌 Stadia。

《碧海黑帆》现已在各大平台开启预购，育碧商城国区标准版 298 元，高级版 448 元。高级版包括“血腥骷髅之歌”典藏包，两个任务，电子版原声音轨等等，所有预购玩家都可获得“汪洋之主”组合包，其中包括声名狼藉装扮以及王者加冕烟火。

此外，育碧还公布了《碧海黑帆》一段预告片（中字）以及 7 分钟演示（中字）。

在《碧海黑帆》的世界，你就是你的主宰。 虽然社会有规矩，但是你仍有机会决定自己的归属。 你无法决定自己的出身，但你可以决定你的航道。 命运于你也不过是一张白纸，用双手死命攥紧它，控制它，哪怕遍体鳞伤也不要放开它！ 用炮火轰炸出新的方向，以利刃撕裂开上升的阶梯！ 你的命运，自己书写。 《碧海黑帆》2022 年 11 月 8 日，开始接受预订。

IT之家曾报道，《碧海黑帆》是一款由育碧制作的海盗题材的游戏，最初是作为《刺客信条 4：黑旗》的衍生作品开发的，于 2017 年正式公布，中途经历了多次延期，原计划在 2018 年发售，直到现在才有了明确的发售日。

游戏的主题是近代背景下的风帆战舰大战，支持 PVP 和 PVE 玩法，此外游戏可能还会有海怪大战模式。

在《碧海黑帆》游戏中，玩家将担任船长驾驶自己的海盗船。接受合同，收集资源，在公海上航行同时攻击商船掠夺财物。不同的选择将影响玩家的旅程，海盗级别的上升将为你的船只解锁新的自定义。

《碧海黑帆》设定在第二次海盗黄金时代，玩家也可以最多和两名好友组队，支持在开放水域 PvP 作战。育碧承诺《碧海黑帆》将发售后将有强劲的多年支持，包括定期更新，新的内容、活动、故事和挑战，一切都是免费。