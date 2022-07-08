2699 元起，华为 nova10 系列今日正式开售：搭载高通骁龙 778G 4G 芯片

IT之家 7 月 8 日消息，华为宣布，今日华为 nova10 系列、华为 WatchFIT 2 等多款新品正式开售，其中华为 nova 10/10 Pro 系列今日下午正式发布，搭载高通骁龙 778G 4G 处理器，2699 元起。

华为 nova 10：

8+128GB 售价 2699 元

8+256GB 售价 2999 元

华为 nova 10 Pro：

8+128GB 售价 3699 元

8+256GB 售价 3999 元

IT之家了解到，华为 nova 10 系列拥有 10 号色、耀金黑、普罗旺斯、绮境森林 4 款配色。nova 10 厚 6.88mm，重 168g；nova 10 Pro 厚 7.88mm，重 191g。

华为 nova 10 Pro 业界首发前置 6000 万超广角镜头和 800 万前置人像特写镜头，配备全新双目立体视觉影像系统，两枚镜头均支持自动对焦，可实现 0.7-5 倍变焦范围。

后置摄像头方面，华为 nova 10 Pro 后置 50MP 主摄（RYYB）+8MP 超广角微距 + 2MP 景深三摄，支持暗光人像、疾速抓拍、后置人像追焦、后置人像虚化等多种模式。

此外，华为 nova10 Pro 搭载 6.78 英寸 120HzOLED 臻彩环幕屏，配备骁龙 778G 4G 处理器，拥有 4500mAh 电池，搭配华为 100W 超级快充 Turbo，号称 20 分钟充满。该机还支持 Wi-Fi 6 增强版、NFC、智感支付。

华为 nova 10 同样搭载骁龙 778G 4G 处理器，屏幕缩小到 6.67 英寸，重量和厚度都更轻巧，配备前置 6000 万超广角镜头单摄，后置 5000 万 RYYB 超感知影像单元，电池容量降到了 4000mAh，充电速度降到了 66W，支持 Wi-Fi 6 增强版、NFC、智感支付。

华为 Watch Fit 2 智能手表活力款 899 元，WATCH FIT 2 时尚款 1099 元，WATCH FIT 2 雅致款 1299 元，华为 Watch Fit 2 智能手表已于 7 月 8 日 0 点正式开售，首发价 799 元起。