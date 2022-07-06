当当网借“华为陈春花事件”喊话字节跳动及张一鸣：杜绝头条抖音盗版恶意炒作

IT之家 7 月 6 日消息，7 月 6 日晚间，当当网官方微博借华为与陈春花事件喊话字节跳动创始人张一鸣。

当当网称，今天华为发声明，与陈春花教授无任何关系。此事上了头条热榜。华为与陈春花教授事件源于源于盗版书商、个别自媒体，为销售盗版书籍做引流，将一两篇文章反复杜撰成不同版本，冠上抢眼球、甚至庸俗标题。

当当网发现盗版书店在头条和抖音非常活跃，并称头条追逐流量的导向，成了盗版书商的魔指。对此，当当网表示，希望不被头条和抖音上的盗版书商淹没，并要求头条新闻保护正版、杜绝恶意炒作。

下面是微博全文：

字节跳动以及尊敬的张一鸣董事长： 你们不好！ 今天华为发声明，与陈春花教授无任何关系。此事上了头条热榜。 此事源于盗版书商、个别自媒体，为销售盗版书籍做引流，将一两篇文章反复杜撰成不同版本，冠上抢眼球、甚至庸俗标题。 当当网屡屡发现盗版书店在头条和抖音非常活跃。头条追逐流量的导向，成了盗版书商的魔指。 宇宙的尽头不是铁岭，头条的尽头也不是流量。 头条有骄人的算法和优秀的团队，不作恶、不助恶，是我们希望看到的。 当当专注推广阅读、销售图书 20 多年，我们希望不被头条和抖音上的盗版书商淹没。 请头条拿起强大的技术工具，保护正版、杜绝恶意炒作，让流量敞亮。 弘扬文化，打击盗版，当当有责，头条更有力！ 恳请头条同仁，想起阅读、想起书，想起当当。

华为今天发布声明称，近期网络上有 1 万多篇夸大、演绎陈春花教授对华为的解读、评论，反复炒作，基本为不实信息。“华为与陈春花教授无任何关系，华为不了解她，她也不可能了解华为。”而陈春花本人就近期与华为的传闻回应称：“近期网络上有逾万篇夸大、演绎我对华为的解读、评论，基本为不实信息。正式声明：1、这些文章不是我写的。2、华为仅为我的学术研究案例之一。3、我将聘请律师就此类侵权行为追究责任。”

据了解，陈春花曾于 2017 年 1 月发表的文章《与任正非先生：围炉日话》，描述了 2016 年岁末，她和姚洋教授、田涛教授等，与任正非先生交流的情景。并提到一行人转场去另一个会议室时，任正非亲自开车载他们过去。

但多年来，大量细节被各类自媒体不断演绎、夸大，变成了 “华为军师陈春花”、“华为海军司令陈春花”、“任正非不顾华为高管的反对，坚持自己驾车接北大女教授陈春花”、“任正非亲自开车接陈春花”等。