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华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 Beta 新增超级桌面，右上角设置可直接跳转超级终端

2022/7/6 23:10:57 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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感谢IT之家网友 软媒用户1964441 的线索投递！

IT之家 7 月 6 日消息，今天，华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 测试版开始推送。更新日志显示，欢迎尝鲜 HarmonyOS Beta 版。 该版本延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、 用户关怀等方面带来了全面的提升，推荐更新体验。

据网友反馈，HarmonyOS 3.0 通知中心右上角新增按钮可直接跳转设置，DevEco 中新增 API 8 的华为 P50 机型。

网友还发现，HarmonyOS 3.0 带来了超级终端改版升级款，新增超级桌面，可在其他设备上使用手机桌面应用。设置右上角可以直接跳转超级终端。

2021 年，华为首次推出超级终端，带来“一拉即合”简单直观的连接方式，让华为设备连接后能互相成为对方的功能模块，能力互助，资源共享。超级终端还加入到智慧办公领域，以 PC 作为超级终端的主要设备，支持与华为其他设备一拉即合，打造设备协同的智慧办公体验。此外，还支持耳机、音箱、鼠标、键盘、打印机等设备，靠近电脑即可被发现，实现疾速连接。

爆料称，华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 正式版将在 7 月 24 日发布。 HarmonyOS 3.0 正式版更加注重隐私保护，同时小组件也迎来更新。

华为表示，HarmonyOS 是新一代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言。带来简捷、流畅、连续、安全可靠的全场景交互体验。

据官方介绍，华为 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 版大大增强了 JS / eTS 语言应用开发能力，同时进一步完善 ArkUI 和 ArkCompile 功能。 你可以用简洁的 JS / eTS 语言高效开发复杂界面应用，同时获得应用启动速度的提升，可以在 HarmonyOS 官网下载体验。

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关键词：华为鸿蒙HarmonyOS

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