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摩托罗拉官方曝光 Razr 3 外屏锁屏壁纸，手机变手表

2022/7/8 10:28:36 来源：IT之家 作者：姜江 责编：远洋
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IT之家 7 月 8 日消息，摩托罗拉在 2019 年发布初代 Razr 和在 2020 年发布 Razr 5G 后，预计在今年发布 Razr 3。今日，联想中国区手机业务部总经理陈劲就晒出了一张 Razr 外屏在锁屏时的手表壁纸。

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陈劲称，对于 Razr 手表壁纸这一创意爱不释手。而陈劲口中的 Razr 应该就是即将发布的 Razr 3。同时，有网友在评论区询问该机发布时间，陈劲未予回应。

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值得一提的是，陈劲前日还在微博上暗示，Razr 3 将会搭载 X 轴线性马达和立体声双扬声器。

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IT之家了解到，从 @evleaks 爆料的 Razr 3 动图来看，该机采用了上下折叠设计，接近三星 Galaxy Z Flip3，但外屏面积大了不少。搭配陈劲今天曝光的外屏的手表壁纸，Razr 3 可谓是一秒从手机变成手表。

对于该机的详细规格，微博博主 @数码闲聊站 于 6 月 18 日爆料称，摩托罗拉 Razr 3 将采用 6.7 英寸 FHD+ 120 Hz OLED 柔性打孔显示屏，前置 3200 万像素自拍相机，后置 1/1.5 英寸传感器尺寸的 5000 万像素主相机，辅助（可能是超广角）1300 万像素相机。性能方面，Razr 3 搭载高通骁龙 8+ Gen 1 芯片，外加 12GB 内存。不过对于该博主爆料的该机配备 2800 mAh 电池。陈劲回应称其为上一代 Razr 的规格，暗示 Razr 电池容量将会有所提升。

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关键词：Razr 3摩托罗拉

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