摩托罗拉 moto X30 Pro 官方跑分公布：搭载骁龙 8 + Gen 1，达 1114761 分

IT之家 7 月 4 日消息，摩托罗拉官方已经官宣了 moto X30 Pro，号称“超写实影像大师”，采用了 35mm 人文之眼、50mm 人心之眼、85mm 人像之眼三个不同焦距的镜头。

今日，联想中国区手机业务部总经理陈劲在微博透露，moto X30 Pro 将搭载高通的最新旗舰骁龙 8 + Gen 1，并赶在小米 12S 系列发布会前公布了跑分数据。

根据陈劲放出的截图，moto X30 Pro 型号为 XT2241-1，安兔兔跑分达 1114761，比小米 12S Pro 此前公布的 1113135 高一点点。

IT之家了解到，这款新机已经通过了 3C 认证，配备 125W 充电器，首发 2 亿像素传感器，将在 7 月发布。

数码博主 @数码闲聊站 此前透露，该机采用了一块 6.67 英寸 FHD + 分辨率 144Hz 刷新率 OLED 单孔曲面屏，配备 60MP 前置摄像头，后置 2 亿像素的 1/1.5" 主摄，支持 125W 有线快充和 30/50W 无线快充。

▼ 此前爆料的渲染图

摩托罗拉方面宣布，摩托罗拉全新的骁龙 8+ 旗舰手机将于 7 月到来，这款新机“不止于参数的影像体验新标杆，开启 2 亿像素移动摄影时代”。