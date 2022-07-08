中国铁塔：已部署两轮电动车换电网点 5 万个，每天为外卖快递小哥提供超 200 万次换电服务

IT之家 7 月 8 日消息，在今天举行的 2022 年两轮电动车换电产业创新联盟大会上，中国铁塔全资子公司 —— 铁塔能源有限公司换充电业务部总经理刘春华表示，中国铁塔已成为全国规模最大的轻型电动车换电业务运营商，每天为外卖、快递小哥提供超 200 万次的换电服务。

中国铁塔自 2019 年开展换电业务。截至今年６月，共部署换电网点 5 万个，累计换电服务次数超 6 亿次。

据中国铁塔发布，210 万的铁塔基站遍布城乡，就形成了一张分布式的电力网络，以及由近 350 万组蓄电池组成的分布式储能系统。这个分布式电网和蓄电池储能系统，既可为基站提供不间断电力服务，也可以服务社会大众、千家万户，中国铁塔在智能换电、备电、充电、梯次利用等能源社会化应用方面加快布局。

其中，智能换电业务已在 280 个城市开通，部署换电柜 4.4 万个，服务用户超 70 万户，成为全国网络规模、用户规模最大的轻型电动车换电运营商。在基站市电停电时，换电设施还对基站进行反向供电，替换传统用柴油机发电的模式。在社区集中部署低速电动车充电桩，覆盖城市超过 310 个，部署端口数超 107 万，服务用户超 520 万户，满足社区和百姓集中、安全、便捷的充电服务。依托成熟的基站电力保障能力，还面向金融、医疗、交通等行业提供“备电 + 监控 + 维护 + 发电”的一体化、综合性的新能源服务解决方案。