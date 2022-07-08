微软将数据中心巨大电池租借给爱尔兰，助力风电负载平衡

IT之家 7 月 8 日消息，微软已同意将都柏林数据中心供电的电池组租借给爱尔兰政府。这些巨大的锂离子电池组将有助于稳定使用爱尔兰风电场产生的电力。

爱尔兰约有 400 个风电场共同产生了岛上 35% 以上的电力。尽管风力提供了清洁能源，但它们确实给发电和配电公司带来了挑战。风的强度在一天中或者整个季节里都在波动，从而导致发电量产生相当大的变化。

每个依赖煤炭或天然气等化石燃料的电网运营商都必须维持所谓的旋转储备。这种过剩的产能有助于配电公司快速响应需求变化。

在爱尔兰，微软的数据中心电池（主要由大型锂离子电池组成）将提供这些服务，以帮助减少维持发电厂旋转储备的需求。微软委托进行了一项研究，以分析该技术的潜在影响。该研究称，到 2025 年，微软的电池可以减少 200 万吨二氧化碳排放到大气中。

数据中心必须以非常高的可靠性运行，部分声称正常运行时间为 99.999%。为了实现这一点，数据中心运营商部分依赖于 UPS（不间断电源）中的电池。毋庸置疑，UPS 需要始终处于开启状态。微软与智能电源管理公司 Eaton 合作开发和测试电网交互式 UPS。两家公司共同成功地将数据中心 UPS 用于接受可再生能源电力的大型电网。

世界上几乎所有的电网运营商都在探索可再生能源。然而，获得稳定的电力输入并提供可靠的供应是两个关键挑战。巨大的电池组可以充当中介。微软的贡献可以帮助爱尔兰政府有效地平衡供需，同时继续从绿色和可再生能源中产生更多的电力。

随着各国逐渐建立其可再生能源生产，它们将需要更大的电池组。除了帮助世界走向绿色环保之外，微软很有可能正在探索另一个收入来源。