大众宣布 2030 年前投资 200 亿欧元打造电池，本周开工欧洲第 1 个新电池工厂

IT之家 7 月 8 日消息，去年 12 月，大众宣布将在欧洲建立 6 个电池超级工厂，以满足公司对电池组不断增长的需求。现在，有报道称大众将在本周开工第 1 个新电池工厂。

据 CleanTechnica 报道，大众正积极推进电动汽车的发展。大众承诺将在 2030 年之前投资 200 亿欧元创建一个名为 PowerCo 的新公司，该公司将负责大众的全球电池业务。具体来说，PowerCo 将管理大众汽车集团国际电池工厂的运营，同时开发电池技术、整合垂直产业链并管理电池回收业务。大众汽车集团 CEO 赫伯特-迪斯（Herbert Diess）称，PowerCo 的成立是一个新的里程碑，它将建立我们自己的电池工厂。大众汽车公司负责技术的董事会成员 Thomas Schmall 称，PowerCo 将成为一个国际化的电池企业，该公司的主要优势是其垂直整合能力，未来该公司将负责从原材料到电池回收一整条业务。大众汽车表示，到 2030 年，PowerCo 和合作伙伴将投资超过 200 亿欧元（约 1362 亿元人民币），在欧洲雇佣多达 2 万人。

IT之家了解到，本周，位于德国萨尔茨吉特的第 1 家大众新电池工厂将破土动工。该工厂预计 2025 年正式开始电池生产。PowerCo 计划将第 2 家电池工厂设在西班牙的瓦伦西亚，而其余 4 家欧洲电池工厂的位置尚未公布。大众公司预计在欧洲建立完成 6 家电池工厂后，其电动汽车的电池成本将比今天下降一半。