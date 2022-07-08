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欧盟要求到 2024 年所有新车都配备 ISA 防超速技术

2022/7/8 17:26:20 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 7 月 8 日消息，据 Engadget 报道，欧盟《一般车辆安全条例》新规于今日生效，规定到 2024 年，所有引入欧洲市场的新车都必须包含 ISA 智能车速辅助 (Intelligent Speed Assistance) 系统

欧盟委员会在官方新闻稿中表示：“ISA 的推出是道路安全向前迈出的一大步，并有可能显著减少道路交通伤害和死亡人数。汽车制造商现在有机会最大限度地发挥 ISA 的潜力，为所有人创造更安全的交通。”

IT之家了解到，ISA 可以通过前方摄像头、GPS 数据或两者同时检测道路限速的系统。根据特定的 ISA 以及驾驶员的配置方式，该技术可以提供有关限速的提醒反馈，自动调整巡航控制以匹配道路速度，甚至降低电机的功率以应对低速行驶的车辆。

欧洲的许多司机已经在使用配备 ISA 的车辆，比如本田、福特、吉普和梅赛德斯-奔驰等主要汽车制造商在欧洲市场都在销售配备 ISA 的车型。根据欧盟资助的 PROSPER 的预测，如果 ISA 被强制要求为标配，可能会将死亡人数减少 26% 到 50%

不过，ISA 技术并不完美。据 Autocar 的一项测试，ISA 系统偶尔会“反应迟缓”，并且有一次穿越村庄时能将车速限制到 100 公里 / 小时的高速。

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关键词：欧盟

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