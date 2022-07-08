苹果、、谷歌、微软等再遭欧盟调查

IT之家 7 月 8 日消息，随着欧盟从 2023 年开始加强对大型科技公司的监管，各家大型科技企业或多或少都曾被调查。

一份新的报告显示，由于开放媒体联盟 (AOM) 的视频许可政策，欧盟反垄断监管机构希望调查苹果、谷歌、亚马逊、微软、腾讯、Netflix、Hulu 等多个大型科技公司。

IT之家了解到，AOM（Alliance for Open Media）成立于 2015 年 9 月 1 日，目标是开发免费、免专利的影像编码格式，来替代需要专利授权的影像编码 H.264 和 HEVC。

据公开资料，开放媒体联盟是一个发展开放影像编码的非营利组织，目标是开发免专利的影像编码格式，作为 VP9 影像编码的继任者，取代需要专利的 HEVC 影像编码，创立成员有 Amazon、Apple、Cisco、Facebook、Google、Intel、微软、Mozilla、Netflix，该联盟的目标是在 BSD 2 授权条款下发展一个新的影像编码格式，会从 Daala、Thor 和 VP10 中取用元素。

据路透社报道，欧盟监管机构对于该联盟并不满意，因为欧盟想了解这些公司是否存在违反视频许可政策的行为，以及这是否以及如何影响那些没加入该联盟的公司。

今年早些时候，欧盟反垄断监管机构向一些公司发送了一份调查问卷，称他们正在调查“AOM 及其欧洲成员涉嫌与 AV1 许可证条款相关的反竞争行为”。

“委员会有消息称，AOM 及其成员可能会对 AV1 技术创建时不属于 AOM 的创新者实施许可条款 (强制性免版税交叉许可)，但他们的专利被认为是 (其) 技术规范的关键，”该文件指出。

"欧盟委员会证实，正在对 AOM 的许可政策进行初步调查，" 欧盟执委会发言人对路透表示。这名发言人表示:“欧盟委员会进行初步调查的事实并不预示调查结果是否存在侵权行为。”他没有提供进一步的细节。

到目前为止，苹果、谷歌、Netflix、博通、思科和腾讯在报道发布时没有回应路透社，Meta 和亚马逊拒绝置评。