Twitter CEO 向马斯克发起反击：宁愿成为牺牲品也要促成收购交易

新浪科技讯 北京时间 7 月 8 日晚间消息，据报道，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）收购 Twitter 交易已宣布数月，但至今仍悬而未决。面对马斯克的发难，一向低调的 Twitter CEO 帕拉格・阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）决定发起反击，宁愿成为“牺牲品”也要促成这笔交易。

今年 4 月 14 日，马斯克宣布计划以每股 54.20 美元的现金收购 Twitter，为其估值约 440 亿美元。4 月 26 日，双方正式达成收购协议。但是，发生在两位风格迥异的高管之间的公开冲突，让这笔交易至今仍悬而未决。马斯克，傲慢、直言不讳；而阿格拉瓦尔，谨慎，略带圆滑。

马斯克曾在社交媒体上公开刺激相对鲜为人知的阿格拉瓦尔，并多次威胁要退出这笔交易，理由是担心 Twitter 的虚假账户数据。与此同时，上任不到一年的阿格拉瓦尔也开始站出来，在员工和公众面前展示要与马斯克斗争到底（关于 Twitter 交易）的决心。

一位 Twitter 前高管表示：“阿格拉瓦尔想要站出来，在公司内部采取更积极的行动。Twitter 似乎愿意与马斯克斗争到底，让这笔交易成为现实。”

虽然如此，在私下里，两人的关系似乎不那么令人担忧。知情人士称，两人每周都会进行轻松而不敌对的互动，以讨论收购事宜。而且，在公司应该如何运营等方面的众多问题上，两人的观点还是一致的，包括需要实现营收多元化，吸引更多受众，甚至是放松内容审核等。

初出茅庐 VS 深不可测

然而，阿格拉瓦尔的批评者还是有所顾虑：面对一个深不可测的对手（马斯克），他作为一个“初出茅庐”的领导人，能否有效应对还是个未知数。许多人指出，阿格拉瓦尔只有 38 岁，缺乏领导经验。而且，考虑到一些不确定性因素，如果 Twitter 的业务开始恶化，他的谈判筹码将被削弱。

传播集团群邑（GroupM）全球商业智慧总裁布赖恩・维塞尔（Brian Wieser）称：“阿格拉瓦尔目前正处于一种未知境地。该交易已经宣布了几个月时间，但我们仍不清楚马斯克的诚意有多大，而 Twitter 则一味地要出售.”

阿格拉瓦尔出生在印度，曾在微软、雅虎和 AT&T 实习，在斯坦福大学获得博士学位后加入 Twitter。在过去的 10 年里，阿格拉瓦尔在 Twitter 一路晋升。在担任了 4 年的首席技术官（CTO）后，于去年 11 月被任命为首席执行官（CEO）。

作为 Twitter 的第一位“杰出工程师”，阿格拉瓦尔的才智赢得了内部的尊重。Twitter 前欧洲副总裁布鲁斯・戴斯利（Bruce Daisley）称：“阿格拉瓦尔对细节的把握，以及对‘其他领导人可能会略过的问题’的广泛理解，给我留下了深刻的印象。”

与史蒂夫・乔布斯（Steve Jobs）和马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）等硅谷创始人一样，阿格拉瓦尔每天都穿着同样的衣服去上班：黑色 T 恤和深蓝色牛仔裤，这与“极简主义可以提高效率”的教条相一致。

两位知情人士称，今年 5 月，在 Salesforce 创始人马克・贝尼奥夫（Marc Benioff）为科技高管举办的私人晚宴上，阿格拉瓦尔曾为自己辩护。随后，对他印象深刻的客人排队与他交谈。

与他的前任、古怪的创始人杰克・多西（Jack Dorsey）不同，阿格拉瓦尔更多的是一个默默无闻的人。在上任的头几个月里，他很少公开露面，也很少使用自家平台 Twitter。

一位广告公司的高管称：“阿格拉瓦尔给人的感觉，更像是一个被安排负责产品的工程师，而不是一个有远见的人。Twitter 需要的是一位能够挺身而出，让 Twitter 在市场上占据一席之地的领导者。”

董事会的质疑

为此，阿格拉瓦尔也面临着一些董事会成员的质疑，尤其是关于他缺乏上市公司 CEO 经验，或领导大型团队的经验。多位知情人士称，Twitter 董事会选择在谈判初期实施“毒丸计划”，部分是为了争取时间。这样他们就可以更好地了解阿格拉瓦尔和他对 Twitter 的商业计划，并征求投资者的意见。

两名知情人士称，一些投资者对阿格拉瓦尔能否成功实现他的计划表示担忧，因此倾向于接受马斯克的交易。

此外，董事会还讨论了是否允许马斯克直接向股东提出收购要约，但后来拒绝了这一选项，转而支持与马斯克商讨交易条款，并故意建立一些防御和保护措施，以免马斯克改变主意。

阿格拉瓦尔和董事会其他成员已经公开表示，他们希望按照与马斯克达成的每股 54.20 美元的价格进行这笔交易。Twitter 还告知员工，预计于 8 月初就这笔交易进行股东投票。

即便如此，要完成这笔交易还面临挑战。Twitter 曾表示，其平台上只有不到 5% 的机器人账号（虚假账号）。而马斯克认为，该比例可能至少为 20%。为此，马斯克已经放出狠话，如果 Twitter 无法证明这一点，他将退出这笔交易。

揭穿马斯克的虚张声势

而一些业内人士和 Twitter 员工则认为，这只是马斯克试图在谈判中寻求筹码，或者是为彻底退出交易而寻找借口。

上个月，Twitter 已至少向马斯克提供了“两批次”海量数据，用于分析 Twitter 平台上的机器人账号比例。业内人士称，阿格拉瓦尔此举是希望揭穿马斯克的虚张声势。

一位 Twitter 前高管称：“开放这些数据宝藏是阿格拉瓦尔的经典举动，目的是要表明：‘我们不会说谎，我们没有什么好隐瞒的’。”

但昨日有媒体报道称，马斯克的团队已经得出结论，Twitter 提供的这些数据是无法核实的，这引发了人们对他下一步行动的猜测。

知情人士称，到目前为止，马斯克尚未直接提出与阿格拉瓦尔重新谈判交易条款。阿格拉瓦尔能否成功，在一定程度上可能取决于他能否保持 Twitter 稳健的财务状况，以免让马斯克获得谈判筹码。

在整体市场疲软之际，Twitter 因增长乏力、产品创新缓慢，以及广告业务举步维艰而备受指责。去年，Twitter 的营收为 50 亿美元，而 Meta（Facebook）的销售额则达到了 1180 亿美元。今年 4 月，Twitter 在发布第一季度财报时承认，在大约三年的时间里用户数量被夸大了近 200 万。

宁愿成为牺牲品

三位知情人士称，经历了最初的低调之后，阿格拉瓦尔如今变得相对高调，每周都会有几天会出现在办公室里。最近，他还参观了几个全球总部。他的工作重心一直是要彻底改革 Twitter 的管理架构，以推动公司取得更好的表现，并以更快的速度推出产品。

今年 5 月，阿格拉瓦尔决定冻结招聘，并实施成本削减措施。他还解雇了两名颇受欢迎的广告和产品高管，这让一些员工感到震惊。尽管有人指出，这是因为他们未能实现用户和营收目标。

几名员工表示，阿格拉瓦尔对员工很坦诚，而不是试图安抚他们。这种做法赢得了忠诚的老员工的支持，但却让新员工却感到不安。

有媒体报道称，如果马斯克成功收购 Twitter，阿格拉瓦尔很可能会失业，因为马斯克准备替代他，暂时担任 Twitter CEO 一段时间。

虽然如此，阿格拉瓦尔仍有多种动机，让这笔交易顺利完成。除了保全面子和避免任何潜在的法律诉讼，根据监管备案文件，如果因为收购而被解雇，他将获得 6010 万美元的补偿。

另一方面，如果出售失败，他的任务可能是重振一家股价暴跌、员工士气低迷的公司。

一位 Twitter 前高管称：“如果交易失败，Twitter 股价将暴跌。届时，公司将面临大幅裁员，不得不削减开支。”。而另一位前高管表示，他相信阿格拉瓦尔愿意成为公司的“牺牲品”（促成这笔交易，最终自己离职）。