特斯拉 2018 年 Model S 致命车祸受害者父亲：马斯克承认错误取消限速

北京时间 7 月 8 日上午消息，据报道，律师表示，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）对一位在 Model S 事故中死亡的少年的父亲表示，该公司在未征得这位父亲许可的情况下错误地取消了限速。

那个家庭的代理律师柯蒂斯・米纳（Kurtis Miner）当地时间周四对陪审团表示，死亡少年的父亲詹姆斯・莱利（James Riley）在 2018 年的电话交流中问马斯克，发生事故的 Model S 本应该通过一台设备将车速限制在 85 英里 / 小时（137 公里/ 小时），但为什么却取消了限速，导致 18 岁的巴利特・莱利（Barrett Riley）以 116 英里 / 小时的速度冲出佛罗里达的道路，撞墙身故。

根据这位律师对通话内容的描述，在通过特斯拉确认詹姆斯・莱利是注册车主后，马斯克表示，特斯拉的技术员不应该在没有获得他授权的情况下取消限速。

莱利出庭指控特斯拉时表示，马斯克当时说：“我猜我们不应该取消限速。”莱利称，马斯克告诉他，特斯拉将会对其政策进行评估。

本案由佛罗里达州劳德代尔堡联邦法院受理，庭审环节将持续到下周。米纳在开庭陈词中表示，特斯拉未能与巴利特的父母展开有效沟通是本案的重要影响因素。

他表示，“如果特斯拉采取最简单的步骤，告诉吉姆・莱利和珍妮・莱利（死者的父母）他们做了什么，”这起事故就不会发生。

这起疏忽案是这家全球市值最高汽车公司首次因为涉及其车辆的致命事故而遭到起诉。该公司因为可能由 Autopilot 辅助驾驶功能引发的事故而面临多起诉讼。安全监管机构也在对特斯拉加强审查。

特斯拉的律师则对陪审团做了截然不同的阐述。

“限速器并不是安全设备。”该公司代理律师文思・加尔文（Vince Galvin）说，“如果碰撞速度从 116 英里 / 小时变成 85 英里 / 小时，就没事了吗？”

特斯拉曾经表示，巴利特・莱利曾经亲自前往特斯拉的 Model S 服务站，“欺骗”员工为其解除限速。

“特斯拉无权监督莱利夫妇的孩子。”加尔文说。

加尔文还对马斯克与莱利的通话内容进行了反驳。马斯克并非本案证人。

这位律师说：“如果马斯克告诉他有什么问题，”莱利肯定会在美国国家交通安全委员会调查这起事故时告知这一情况，但他“一字未提”。

加尔文称，巴利特的朋友和家人都知道他开车“鲁莽”且“危险”。他的母亲还敦促朋友阻止他超速，并对他们的安全表达担忧。

“莱利夫妇将汽车托付给巴利特是一种疏忽，因为他们知道且应该知道他存在驾驶问题。”加尔文说。