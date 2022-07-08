联想拯救者 Y9000K / Y9000P 对比测试，12 代酷睿 HX 处理器让游戏帧数更高

IT之家 7 月 8 日消息，联想现已发布了 2022 年新款拯救者 Y9000K、Y9000P 游戏，前者搭载 12 代酷睿 HX 处理器，后者搭载 12 代酷睿 H 系列处理器。现在，官方发布了这款两款笔记本的游戏测试，结果显示同显卡配置下，Y9000K 的游戏帧数更高。

配置方面，联想测试的型号分别是搭载 i7-12700H + RTX 3070 Ti 的 Y9000P 和搭载 i7-12800HX + RTX 3070 Ti 的 Y9000K，两款笔记本的显卡都能达到 150W 的满血性能。

首先，在《英雄联盟》2560*1600 分辨率最高画质测试中，Y9000P 平均帧率 274fps，Y9000K 平均帧率可以达到 324fps。

在《刺客信条：奥德赛》中，2K 分辨率下 Y9000K 为 97fps，Y9000P 为 91fps。

在《古墓丽影：暗影》中，1080P 下 Y9000K 达到 163fps，Y9000P 为 153fps；在 2K 分辨率下 Y9000K 为 116fps，Y9000P 为 115fps。

总的来看，在游戏测试中，功耗更高、核心数量更多的 i7-12800HX 可以更带来更高的帧率，而且在《英雄联盟》这类看重 CPU 性能的游戏中表现尤为明显。

IT之家了解到，6 月底，联想正式发布了 Y9000K 旗舰游戏本，搭载了 12 代酷睿 HX 系列处理器，配备 RTX 3070 Ti 和 RTX 3080 Ti 显卡，7 月 7 日 0 点已经正式开卖，售价 17999 元起。