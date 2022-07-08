苹果 iPhone 14 系列手机保护壳曝光：“iPhone 14 Plus”现身，iPhone 14 Pro / Max 相机镜头间距变大凸起更高

IT之家 7 月 8 日消息，近期供应链表示，苹果供应商已开始为 iPhone 14 机型发货组件，预计即将量产，并且将在 9 月份举行 iPhone 新品发布会。预计苹果将推出 iPhone 14（6.1 英寸）、iPhone 14 Max（或 iPhone 14 Plus）（6.7 英寸）、iPhone 14 Pro（6.1 英寸）、iPhone 14 Pro Max （6.7 英寸）四款机型，iPhone mini 新品不再出现。

现在微博博主 @老爆科技 曝光了 iPhone 14 系列手机保护壳，展示了四款机型在尺寸和后置相机模组方面的信息。其中出现了 iPhone 14 Plus 型号。

另外，该博主表示，后置相机的圆圈圈变大不明显，但是镜头之间的间距变大，镜头凸起更高。预计 iPhone 14 Pro 系列将采用全新的 4800 万像素镜头。

在苹果 iPhone 12 与 iPhone 13 系列进行相对温和的同比升级之后，预计苹果今年 iPhone 14 系列会带来一些更重大的变化。iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 将是最大变化的体现机型：采用 A16 芯片，支持 AOD 息屏显示，前置支持自动对焦，后置摄像头支持 4800 万像素拍摄和 8K 视频录制。

爆料称，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 将采用新的“药丸 + 打孔屏”，而不是刘海凹槽屏幕。这将释放一些额外的屏幕空间。而 iPhone 14 和 iPhone 14 Max 仍将保留刘海屏，采用 iPhone 13 系列同款 A15 芯片。

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