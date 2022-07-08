苹果 M1 Max 芯片版 Mac Studio 官方翻新机国行开售：14849 元起，最高省下 2250 元

IT之家 7 月 8 日消息，苹果上周开始在美国销售翻新的 Mac Studio 机型，销售速度很快，并且相比起全新版 Mac Studio，翻新机发货速度更快。现在翻新 Mac Studio Apple M1 Max 芯片国行版已经上架苹果官方翻新商店。

下面是上架的翻新 Mac Studio 配置和价格：

翻新 Mac Studio Apple M1 Max 芯片 (配备 10 核中央处理器和 32 核图形处理器)、32GB 统一内存、512GB 固态硬盘版售价 14849 元。全新版价格为 16999 元。（省下 2150 元）

翻新 Mac Studio Apple M1 Max 芯片 (配备 10 核中央处理器和 32 核图形处理器)、32GB 统一内存、1TB 固态硬盘版售价 16199 元，全新版本售价 17999 元。（省下 1800 元）

翻新 Mac Studio Apple M1 Max 芯片 (配备 10 核中央处理器和 24 核图形处理器)、32GB 统一内存、2TB 固态硬盘版售价 17549 元，全新版本售价 19499 元。（省下 1950 元）

翻新 Mac Studio Apple M1 Max 芯片 (配备 10 核中央处理器和 32 核图形处理器)、64GB 统一内存、1TB 固态硬盘版售价 18899 元，全新版本售价 20999 元。（省下 2100 元）

翻新 Mac Studio Apple M1 Max 芯片 (配备 10 核中央处理器和 24 核图形处理器)、64GB 统一内存、2TB 固态硬盘版售价 20249 元，全新版本售价 22499 元。（省下 2250 元）

Mac Studio 最初发布于 2022 年 3 月，正面拥有两个 USB-C 端口，一个 SDXC 卡插槽；背面拥有四个雷雳 4 端口，两个 USB-A 端口，一个 HDMI 端口，一个 10Gb 以太网端口，一个 3.5 毫米耳机插孔。

苹果表示，Apple 认证的翻新产品品质放心，价格称心，销售前经过严格的翻新流程处理，享受 Apple 提供的一年有限保修服务。享受 Apple 提供的 14 日退货政策。可另外购买 AppleCare 产品，镌刻及礼品包装服务不适用于翻新产品，限量供应。包装内容包括翻新 Mac Studio、电源线。

点击访问：苹果中国官方在线商店