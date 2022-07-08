首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Mac之家>Mac新闻

苹果 M1 Max 芯片版 Mac Studio 官方翻新机国行开售：14849 元起，最高省下 2250 元

2022/7/8 23:44:58 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
评论：

IT之家 7 月 8 日消息，苹果上周开始在美国销售翻新的 Mac Studio 机型，销售速度很快，并且相比起全新版 Mac Studio，翻新机发货速度更快。现在翻新 Mac Studio Apple M1 Max 芯片国行版已经上架苹果官方翻新商店。

下面是上架的翻新 Mac Studio 配置和价格：

  • 翻新 Mac Studio Apple M1 Max 芯片 (配备 10 核中央处理器和 32 核图形处理器)、32GB 统一内存、512GB 固态硬盘版售价 14849 元。全新版价格为 16999 元。（省下 2150 元）

  • 翻新 Mac Studio Apple M1 Max 芯片 (配备 10 核中央处理器和 32 核图形处理器)、32GB 统一内存、1TB 固态硬盘版售价 16199 元，全新版本售价 17999 元。（省下 1800 元）

  • 翻新 Mac Studio Apple M1 Max 芯片 (配备 10 核中央处理器和 24 核图形处理器)、32GB 统一内存、2TB 固态硬盘版售价 17549 元，全新版本售价 19499 元。（省下 1950 元）

  • 翻新 Mac Studio Apple M1 Max 芯片 (配备 10 核中央处理器和 32 核图形处理器)、64GB 统一内存、1TB 固态硬盘版售价 18899 元，全新版本售价 20999 元。（省下 2100 元）

  • 翻新 Mac Studio Apple M1 Max 芯片 (配备 10 核中央处理器和 24 核图形处理器)、64GB 统一内存、2TB 固态硬盘版售价 20249 元，全新版本售价 22499 元。（省下 2250 元）

Mac Studio 最初发布于 2022 年 3 月，正面拥有两个 USB-C 端口，一个 SDXC 卡插槽；背面拥有四个雷雳 4 端口，两个 USB-A 端口，一个 HDMI 端口，一个 10Gb 以太网端口，一个 3.5 毫米耳机插孔。

苹果表示，Apple 认证的翻新产品品质放心，价格称心，销售前经过严格的翻新流程处理，享受 Apple 提供的一年有限保修服务。享受 Apple 提供的 14 日退货政策。可另外购买 AppleCare 产品，镌刻及礼品包装服务不适用于翻新产品，限量供应。包装内容包括翻新 Mac Studio、电源线。

点击访问：苹果中国官方在线商店

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果翻新机Mac Studio

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用