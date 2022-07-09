马斯克将大幅提高自家员工育儿福利：别因养育成本不生孩子

北京时间 7 月 9 日消息，特斯拉公司 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 周五表示，他计划大幅提高旗下公司的育儿福利，并通过自己的基金会直接向家庭捐款。

马斯克目前已是 9 个孩子的父亲。周五，他在推特上参与了一个涉及歌手尼克・卡农 (Nick Cannon) 的主题帖互动。卡农也已经拥有 8 个孩子。

有网友在主题帖中向马斯克提问称，对那些因为“养育成本”不要孩子的人有何建议？

“如果可能的话，孩子是值得的。我计划大幅提高公司的托儿福利。希望其他公司也能这样做。此外，马斯克基金会计划直接向家庭捐款。希望下个月能公布细节。”马斯克回复称。

目前，特斯拉为员工提供 16 周的育婴假，以及高达 4 万美元的生育和计划生育治疗报销额度。SpaceX 在这一方面的公开信息较少，它还是一家私人公司。但根据职业网站 Fairy God Boss 的贴士，该公司提供 10 周带薪产假和 10 周无薪产假，但没有具体说明陪产假的时间。

而且，马斯克还为自己的孩子和其他人的少数孩子创办了一所秘密私立学校 Ad Astra，最初是在 SpaceX 洛杉矶办公室的一间会议室里办学的。

就在本周，《商业内幕》爆料称，去年 11 月，马斯克与其脑机接口公司 Neuralink 高管希冯・齐里斯 (Shivon Zilis) 生下了一对此前不为人知的双胞胎。马斯克周四在推特上似乎证实了这一消息，他表示：“尽我所能帮助解决人口不足的危机。”

虽然马斯克准备大幅提高育儿福利，但是他也正在裁员。特斯拉还因为职场文化问题面临法律纠纷。一些 SpaceX 员工对马斯克的行为表示担忧，却遭到解雇对待。