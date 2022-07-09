马斯克表示将放弃收购推特

IT之家 7 月 9 日消息， 据彭博社，马斯克表示他的顾问已于周五致函推特，正式通知推特他将终止收购协议，因为这家社交媒体公司已经未能提供有关虚假账户的信息。

马斯克表示，该公司没有“遵守其合同义务”。对此，Twitter 董事长给予的回复是：我们会在法庭上见到你。

推特美股盘后崩跌 7%，现跌幅约 5.49%。

IT之家了解到，马斯克在 4 月份提出了每股 54.20 美元的报价进行收购，总价 440 亿美元。到目前为止，Twitter 股价在下跌约 7%，现市值约 281.29 亿美元。

Twitter 董事长布雷特・泰勒表示，董事会计划采取法律行动来执行合并协议。

马斯克的律师在一份文件中表示，Twitter 未能或拒绝回应多次索取平台上虚假或垃圾账户信息的请求，这对公司的业务表现至关重要。

文件称：“Twitter 严重违反了该协议的多项条款，似乎做出了马斯克先生在签订合并协议时所依赖的虚假和误导性陈述。”

在这位全球首富在 4 月以 440 亿美元收购 Twitter，但随后暂停收购，除非该公司能够拿出证明垃圾邮件机器人所占的份额少于 5% 的证据。

值得一提的是，交易条款中明确：马斯克在无法完成交易的情况下需支付 10 亿美元的费用。这一决定可能会导致马斯克和这家拥有 16 年历史的旧金山公司之间进行长久的法律纠纷，后续如何我们还将拭目以待。