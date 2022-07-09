比亚迪海豹将于 7 月 18 日上市：零百加速 3.8 秒，补贴后预售 21.28 万元起

IT之家 7 月 9 日消息，从比亚迪经销商处了解到，比亚迪海豹将于 7 月 18 日上市，此前官方公布的补贴后预售价为 21.28-28.98 万元。作为继海豚之后的海洋生物纯电系列第二款车型，海豹基于 e 平台 3.0 打造，零百加速 3.8 秒，提供三个续航版本的车型，最大续航里程为 700km。

海豹采用海洋设计美学理念，采用封闭式前脸、溜背设计。车身尺寸方面，新车的长宽高为 4800/1875/1460mm，轴距 2920mm。车内采用环抱式座舱布局，配备 10.25 英寸仪表以及 15.6 英寸旋转大屏，高配车型还拥有 12 扬声器丹拿音响、抬头显示、驾驶员疲劳监测系统、座椅通风 / 加热等配置。

三电等方面，海豹采用前双叉臂 + 后五连杆悬架，首次搭载 iTAC 技术、后驱 / 四驱动力架构、可变阻尼减振器、电池车身一体化（CTB）、八合一电动力总成、热泵系统、升压快充等技术，风阻系数为 0.219。

IT之家了解到，海豹将提供三个续航版本的车型，标准续航车型配备 150kW 的后置电机，CLTC 续航里程为 550km；长续航版配备 230kW 的后置电机，CLTC 续驶里程为 700km；四驱性能版本前后电机总功率达 390kW，CLTC 续驶里程为 650km，零百加速只需 3.8 秒。快充方面，海豹提供了两个版本可选，标准续航版直流快充功率为 110kW，长续航版和四驱性能版直流快充功率为 150kW，30-80% 快充时间在 30 分钟以内。