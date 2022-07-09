iPhone 13 / Pro 占领高端市场，新报告显示苹果成为 2022 年 Q1 第二大最成功智能手机厂商

IT之家 7 月 9 日消息，新数据显示，2022 年 Q1，苹果是全球第二大最成功的智能手机供应商。苹果还落后于三星手机，这家韩国科技巨头占据了全球 23.4% 的市场份额。三星成为 2022 年 Q1 第一大最成功智能手机厂商。

据 BanklessTimes 报告数据，三星和苹果正在争夺智能手机领域的顶级制造商位置。三星在 2022 年第一季度售出 7300 万部手机，而苹果以 5600 万部 iPhone 位居第二，市场份额为 18%。

报告显示，苹果 iPhone 同比增长 2.2%。此外，随着全球智能手机市场下滑 8.9%，苹果公司是智能手机行业唯一实现正增长的厂商。

中国的小米（份额 12.7%）、OPPO（份额 8.7%） 和 vivo（份额 8.1%） 位列智能手机供应商销量前五名。

值得思考的是，苹果如何与销售范围更广的智能手机的品牌竞争 —— 其中大多数都比 iPhone 便宜得多。此前 Counterpoint Research 另一项研究表明，苹果在 2022 年 Q1 成为全球高端智能手机市场的领导者。

“超高端手机市场的销量增长由苹果和三星推动。iPhone 13 Pro Max 和 iPhone 13 Pro 在超高端价位段中合计占据三分之二以上的销量，由美国、中国和西欧地区的强劲销量增长推动。在中国市场，2022 年 Q1，1000 美元（约 6700 元人民币）以上价格细分市场的销售额同比增长 176%。仅这一细分市场就占据本季度中国智能手机市场销售价值的五分之一以上。华为在高端手机市场下滑后，苹果成为最大赢家。中国的高端手机市场仍然具有潜力，并将受到升级的推动，尤其是来自华为的庞大客户群的用户。”

苹果将于 7 月 28 日发布 6 月季度新财报，此前消息称 iPhone SE 3 反响不佳，我们将不得不拭目以待，看看苹果 iPhone 13 的新颜色表现，另外苹果也将在 9 月份发布四款 iPhone 14 系列手机。

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