为苹果 iPhone 14 做准备，鸿海、和硕、大立光预计月底进入生产高峰

IT之家 7 月 10 日消息，据中国台湾地区经济日报报道，距离苹果秋季发布会还有两个月，鸿海旗下富士康郑州工厂已开始进入新一代苹果手机生产周期，包括后壳在内的一些机构件正进入缓慢的产能提升阶段，预计在 8 月迎来整机规模化量产组装。

▲ 苹果 iPhone 14 Pro 渲染图

一位富士康人士指出，从备货、人员、生产计划各方面未看到与往年有较大的区别，也未听说有产量下降迹象。“如果销售不好，可能要到 12 月才能看出来。”

IT之家了解到，市场普遍预计，苹果将在 9 月发布的 iPhone 14 系列新机，包括 6.1 寸的 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro，以及 6.7 寸的 iPhone 14 Max 和 iPhone 14 Pro Max，共四款新机。

台媒指出，鸿海富士康囊括多数组装订单，和硕、立讯也是代工厂商；大立光、玉晶光等指标供应链也将动起来。

专注手机镜头技术的舜宇光学表示，与“北美大客户”沟通进展顺利，开始初步参与到新手机订单中。

富士康郑州工厂主要承接苹果手机组装和部分组件生产。郑州富士康人士提到，工厂开始生产包括后壳在内的机构件了。后壳模板总计四个，两大两小，目前日产量只有 1000 个左右，产能顶峰时能达到 20 万个。

按往年情况，苹果链产能将逐渐爬坡，并在 7 月底进入生产高峰，8 月开始批量组装整机并持续到年末。