乘联会：6 月新能源乘用车批发销量达到 57.1 万辆，同比增长 141.4%

IT之家 7 月 8 日消息，乘联会今日发布 2022 年 6 月份全国乘用车市场分析报告，数据显示，2022 年 6 月乘用车市场零售达到 194.3 万辆，同比增长 22.6%，环比增长 43.5%，6 月零售环比增速处于近 6 年同期历史最高值。1-6 月累计零售 926.1 万辆，同比下降 7.2%，同比减少 71.5 万辆，其中 3-5 月同比下降 103.1 万辆影响较大。

其中，6 月新能源乘用车批发销量达到 57.1 万辆，同比增长 141.4%，环比增长 35.3%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。1-6 月新能源乘用车批发 246.7 万辆，同比增长 122.9%。6 月新能源乘用车零售销量达到 53.2 万辆，同比增长 130.8%，环比增长 47.6%，1-6 月形成“W 型”走势。1-6 月新能源乘用车国内零售 224.8 万辆，同比增长 122.5%。

6 月新能源车国内零售渗透率 27.4%，较 2021 年 6 月 14.6% 的渗透率提升 12.8 个百分点。6 月，自主品牌中的新能源车渗透率 50.1%；豪华车中的新能源车渗透率 28.0%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 4.5%。

IT之家了解到，6 月纯电动批发销量 45.2 万辆，同比增长 131.1%；插电混动销量 11.9 万辆，同比增长 191.1%。6 月 B 级电动车车型销量同比增长 146.0%，环比增长 81%，占纯电动份额 30.0%。纯电动市场“哑铃型”结构有所改善，其中 A00 级批发销量 12.2 万辆，环比增长 15.0%，占纯电动的 27.0% 份额；A0 级批发销量 7.3 万辆，占纯电动的 16.0% 份额；A 级电动车占纯电动份额 24.0%；B 级电动车销量一枝独秀。6 月特斯拉 Model Y 批发 52,557 辆，五菱宏光 MINI46,249 辆，分列总体乘用车销量前两位。

6 月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位。厂商批发销量突破万辆的企业有 16 家（环比增 3 家，同比增 11 家），占新能源乘用车总量 85%。其中：比亚迪 133,762 辆、特斯拉中国 78,906 辆、上汽通用五菱 49,450 辆、吉利汽车 29,671 辆、广汽埃安 24,109 辆，奇瑞汽车 22,783 辆，上汽乘用车 17,985 辆，长安汽车 16,178 辆、小鹏汽车 15,295 辆、上汽大众 13,241 辆、哪吒汽车 13,157 辆、理想汽车 13,024 辆、蔚来汽车 12,961 辆、长城汽车 13,917 辆、一汽大众 12,272 辆、零跑汽车 11,259 辆。

6 月新能源乘用车出口 3.1 万辆，随着疫情下复工复产政策支持、中国制造新能源产品在海外认可度的持续提升以及服务网络的完善，市场前景向好。上汽乘用车的新能源出口 10,861 辆，东风易捷特出口 5,445 辆，吉利汽车 3,157 辆、比亚迪新能源 2,177 辆，特斯拉中国出口 968 辆，神龙汽车 525 辆，江淮汽车出口 361 辆，奇瑞汽车新能源出口 283 辆、一汽红旗出口 192 辆，新势力出口逐步启动：创维汽车出口 181 辆，爱驰汽车 177 辆，哪吒汽车和威马汽车也开始加大出口力度。