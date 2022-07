消息称今年特斯拉将向美国非特斯拉汽车开放超级充电站

IT之家 7 月 8 日消息,去年 11 月,特斯拉宣布将首次允许其他品牌电动汽车使用其欧洲的超级充电网络,该计划首先在位于荷兰的 10 个超级充电站进行试验。

特斯拉称,这一项目只是向其他品牌电动汽车开放充电网络的广泛计划的一部分。此后,特斯拉在欧洲的几个主要城市进行了试点,但一直未曾在美国向非特斯拉汽车开放超级充电站。

现在,一份白宫备忘录显示特斯拉将在美国向其他品牌电动车开放超级充电站。白宫发布的《拜登-哈里斯政府推动私营部门提供约 7 亿美元使电动汽车充电更加方便实惠(Biden-⁠Harris Administration Catalyzes more than $700 Million in Private Sector Commitments to Make EV Charging More Affordable and Accessible)》称,今年晚些时候,特斯拉将开始生产新的超级充电站设备,使北美的非特斯拉电动汽车车主能够使用特斯拉超级充电站。值得一提的是,特斯拉官方此前没有关于此事的任何消息,并且特斯拉官方目前也没有任何回应。

IT之家了解到,早在 2015 年,马斯克就曾强调,特斯拉并没有独占超级充电网络的计划。马斯克表示,只要其他汽车制造商愿意推出能够匹配超级充电桩功率的车辆,他们就可以使用特斯拉的超级充电桩。