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大众 CEO：电动汽车前景非常好，下半年交付将加速

2022/7/8 7:30:09 来源：网易科技 作者：小小 责编：问舟
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7 月 8 日消息，德国汽车巨头大众汽车首席执行官赫伯特・迪斯（Herbert Diess）周四表示，电动汽车的前景“非常好”，随着时间的推移，交付时间将会越来越短。显然，迪斯试图缓解人们对电动汽车销售和半导体供应短缺的担忧。

迪斯称:“电动汽车的前景非常好，我们在亚洲的订单非常多。我们正努力缩短交付时间，但目前我们的交付期在一年左右，所以我们正在提高产量，目前有五家组装厂正在投产。”

他补充说:“我们将在今年下半年看到交付加速，从而真正够缩短我们电动汽车的交付时间。欧洲和美国的需求都很高。”

供应链限制（包括与半导体供应相关的限制）已被证明是汽车制造商最近面临的一个主要挑战。迪斯指出，半导体供应仍是一个瓶颈，但他表示，这种情况可能很快就会改变。他说:“在接下来的几周内，我们将看到形势有所好转。”

就在迪斯发表上述言论的同一天，大众在德国萨尔茨基特的一家电池工厂破土动工，并成立了名为 PowerCo 的电池公司。该公司在一份声明中表示，PowerCo 将“负责大众集团的全球电池业务”。

大众补充说，在 2030 年之前，PowerCo 将“与合作伙伴一起投资超过 200 亿欧元 (约合 204 亿美元) 用于商业领域的拓展，每年创造超过 200 亿欧元的销售额，并在欧洲雇用多达 2 万人”。

大众还表示，到 2030 年，其在欧洲的收入至少有 70% 来自电动汽车。在中国和北美，该公司的目标是电动汽车销售额至少占到收入的 50%。

今年早些时候，大众宣布计划重新推出标志性品牌 Scout，旗下包括全电动皮卡和 SUV，原型车将于 2023 年发布，并计划于 2026 年开始生产。该公司还专注于开发全电动 ID Buzz 车型，这款车的灵感来自 T1 Microbus。

如今，大众的电气化计划使其与通用汽车和福特等老牌汽车制造商，以及埃隆・马斯克 (Elon Musk) 的特斯拉等对手展开了直接竞争。不过，在与特斯拉竞争中，迪斯始终对大众充满信心。

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关键词：大众电动汽车

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