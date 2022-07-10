飞利浦推出新款 34 英寸带鱼屏曲面显示器：3440x1440@100Hz，自带摄像头

IT之家 7 月 10 日消息，飞利浦推出了一款新的带鱼屏 ——34E1C5600HE 显示器，定位非游戏级，主要是针对办公多媒体用户，三边边框较窄，采用多边形底座，整体设计较偏商务风。

据介绍，这款 34 英寸的显示器旨在“满足混合显示器带来的特定需求和挑战工作方式，使用户在家中工作就像在办公室一样高效”。

IT之家了解到，飞利浦 34E1C5600HE 基于 34 英寸超宽曲面屏，21:9 长宽比，3440 x 1440 分辨率，109.68 PPi 像素密度，刷新率达 100Hz，拥有 4ms GTG 灰阶响应（1ms MPRT）、300 cd / m² 亮度、3000:1 对比度和 178° 视角。

“飞利浦 34E1C5600HE 显示器是理想的“在家工作”解决方案。它包含了当今员工充分利用这一新工作现实所需的一切，无论是在图像质量、协作、安全性、连接性还是舒适度方面。” 飞利浦 MMD Monitors & Displays 欧洲高级产品经理 Carlos Sanchez 说道。

此外，这款显示器顶部还配备了一个 5MP 摄像头（自带黑阀，避免隐私泄露），支持 Windows Hello 面部识别，还配有降噪麦克风，集成双 5W 喇叭。

其他方面，这款显示器提供了全功能 USB-C、HDMI 2.0、DP 1.2、4 个 USB 3.2 Gen 1 TYPE-A 和 3.5mm 音频等接口，支持 MultiView 技术可同时连接多个设备，支持 LowBlue 模式和 FlickerFree 技术更护眼，将于 7 月在全球市场发售，定价 479.99 英镑（约 3859.12 元人民币）。