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AMD 霄龙 EPYC 9004 系列处理器外观曝光

2022/7/10 19:30:25 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 10 日消息，据 VideoCardz 报道，YuuKi_Ans 现已曝光了 AMD 霄龙 EPYC 9004 系列处理器的外观。

▲ 图自 YuuKi_Ans

据报道，代号为 Genoa 的 EPYC 9004 系列处理器将支持 AMD SP5 平台，使用 LGA-6096 插座。 AMD EPYC 9004 系列将于今年第四季度推出，与英特尔的 Xeon Sapphire Rapids 相竞争。目前，这两款处理器都已提供给首批客户，用于早期部署或测试。

IT之家了解到，AMD 最新的 EPYC 9004 系列处理器相比上代核心数量增加，最高型号将采用 96 核 192 线程的规格，三级缓存将达到 384MB

此外，在 AMD 的 2022 年金融分析师日上，AMD 确认了其数据中心 CPU 路线图。AMD 第 4 代 EPYC（霄龙）CPU 将分为 Genoa 、Bergamo 和 Genoa-X 和 Siena 四种类型，均基于 Zen4 架构。

新款 Genoa-X 是 EPYC 7004 系列 Zen4 Genoa 的变体，采用 3D V-Cache 技术，拥有超过 1 GB 的 L3 缓存。AMD 确认 Genoa-X 将具有与 Genoa 一样多的内核。

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关键词：AMD霄龙

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