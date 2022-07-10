华硕新款灵耀 X 双屏 Pro 笔记本明日上市，老款降至 6999 元

IT之家 7 月 10 日消息，据华硕官方消息，灵耀 X 双屏 Pro 2022 将于 7 月 11 日晚 8 点开启预售，价格暂未公布。现在，华硕为老款灵耀 X 双屏推出了降价促销活动，售价如下：

i5-1155G7 + 16GB + 512GB：6999 元

i7-1195G7 + 16GB + 512GB：7999 元

▲ 老款灵耀 X 双屏

IT之家了解到，去年 2 月，华硕正式发布了灵耀 X 双屏笔记本，11 代酷睿 i5 核显版首发 7999 元，i7 版首发 8999 元。目前的促销价便宜了 1000 元。

今年 5 月份，华硕全球发布了新款 Zenbook Pro 14 Duo OLED 双屏（灵耀 X 双屏 Pro）笔记本，首发 14.5 英寸 2.8K 120Hz OLED 屏，搭载了 12 代酷睿 H 系列处理器，还可选 RTX 3050 Ti 独显。就配置来看，预计新款灵耀 X 双屏 Pro 的价格将比老款高不少。

关于灵耀 X 双屏 Pro 配置信息，请见：

《华硕新款灵耀 X 双屏 Pro 笔记本 7 月 11 日预售，最高 i9 + RTX 3050 Ti》