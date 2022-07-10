华硕推出新款旗舰电竞显示器 PG32UQR：4K 155Hz HDR600

IT之家 7 月 10 日消息，据外媒报道，华硕推出了一款 ROG PG32UQX 机皇显示器的“青春版”： PG32UQR，支持 4K 155Hz。

据报道，华硕 ROG 新款 PG32UQR 提供全带宽 HDMI 2.1，为包括 PS5 和 Xbox Series X 提供了完整的 UHD @120Hz 和 VRR 支持。这款显示器显示器采用了略微精简的造型，大量使用了深色哑光和缎面塑料。

参数方面，这款显示器采用 32 英寸 3840 x 2160 IPS 型面板，具体型号是 AUO AHVA 面板，带来了 155Hz 刷新率和 Adaptive-Sync 的支持，也支持 Nvidia “G-SYNC Compatible”和 AMD FreeSync 等 VRR 技术，可实现 48 – 155Hz VRR 范围。

其他方面，这款显示器支持 10 bit（8 bit + FRC）色彩，色准 DeltaE <2 ，量子点 LED 背光提供 450 cd / m²（600 cd / m² HDR 峰值）亮度以及 98% DCI-P3、99.5% Adobe RGB 色域，VESA DisplayHDR 600 认证。

IT之家了解到，华硕暂未公布这款显示器的上架时间和价格。目前在售的 ROG PG32UQX 机皇显示器为 4K 144Hz Mini LED HDR1400 ，售价 26999 元，预计这款 PG32UQR 显示器价格会稍低一些。