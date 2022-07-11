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英伟达 RTX 40 系列移动显卡 PCI ID 代号曝光

2022/7/11 0:09:53 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 10 日消息，据外媒 VideoCardz 消息，英伟达 RTX 4090 和 RTX 40 系列移动显卡的 PCI ID 现已曝光。PCI ID 是厂商在公布正式 SKU 前使用的代号。

AD102

  • NVIDIA_DEV.2684 = “NVIDIA GeForce RTX 4090”

AD103

  • NVIDIA_DEV.2717 = “NVIDIA GN21-X11”

  • NVIDIA_DEV.2757 = “NVIDIA GN21-X11”

AD104

  • NVIDIA_DEV.2785 = “NVIDIA AD104”

  • NVIDIA_DEV.27A0 = “NVIDIA GN21-X9”

  • NVIDIA_DEV.27E0 = “NVIDIA GN21-X9”

AD106

  • NVIDIA_DEV.2820 = “NVIDIA GN21-X6”

  • NVIDIA_DEV.2860 = “NVIDIA GN21-X6”

AD107

  • NVIDIA_DEV.28A0 = “NVIDIA GN21-X4”

  • NVIDIA_DEV.28A1 = “NVIDIA GN21-X2”

  • NVIDIA_DEV.28E0 = “NVIDIA GN21-X4”

  • NVIDIA_DEV.28E1 = “NVIDIA GN21-X2”

据曝光的消息，GeForce RTX 4090 GPU 的 ID 为 2684，该 GPU 基于精简版 AD102 GPU，据称拥有 16384 个 CUDA 内核和 24GB GDDR6X 内存。

据报道，因上一代的移动显卡为 ID 为 GN20 系列，因此上方信息中的 GN21 应该就是 RTX 40 系移动显卡。其中，定位最高的 NVIDIA GN21-X11 移动显卡基于次旗舰 GPU AD103，据 kopite7kimi 消息，这款旗舰移动显卡可能不叫 RTX 4080 Mobile。

IT之家了解到，英伟达 GeForce RTX 40 桌面版预计在 9 月或 10 月推出，而移动版预计要到 22 年第 4 季度或 23 年第 1 季度初才能推出。

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关键词：英伟达显卡

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