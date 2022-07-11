马斯克“悔婚”，Twitter 告知员工“不要评论”

北京时间 7 月 11 日早间消息，据报道，在埃隆・马斯克（Elon Musk）通知推特他希望退出总价 440 亿美元收购该公司的交易后，员工被指示不要公开评论这笔交易。外媒获得的一份由 Twitter 总法律顾问撰写的内部备忘录显示，员工应“避免在 Twitter 或 Slack 上发布或分享任何有关合并协议的评论”。

这个通知引用了一个事实，即这笔交易目前已经成为了一个正在进行中的法律问题。马斯克的团队声称，Twitter 公司“未能或拒绝提供”有关其平台上机器人账户数量的信息，而推特的董事会已经宣布，他们正在起诉马斯克，以确保该交易按照最初的协议进行。

在马斯克在上周五宣布想要退出这笔交易的消息传出后，Twitter 员工迅速就这一情况发布了一些幽默的推文。一个人在 Twitter 上表示，他们“单方面取消了我的抵押贷款，并为他们不必再支付抵押贷款而感到高兴”，他指的是目前还不清楚法律是否允许马斯克退出交易。另外，另一条推文表示，作为削减成本的措施，员工的迪士尼之旅被取消了。

附推特总法律顾问备忘录（译文）。

团队成员们：

今天，我们收到了来自埃隆・马斯克的所谓终止协议通知，Twitter 董事会发表了以下声明作为回应【见公司董事长布雷特・泰勒（Bret Taylor）的推文】。

Twitter 董事会致力于按照与马斯克先生商定的价格和条款完成交易，并计划采取法律行动来执行合并协议。我们相信我们将在特拉华州大法官的法庭上获胜。

鉴于此事已经成为了一个正在进行中的法律问题，你应该避免在 Twitter 和 Slack 上发布或分享关于合并协议的任何评论。我们将在情况允许时继续分享信息，但请知悉我们在此期间能分享的信息将非常有限。

我知道这是一个不确定的时期，感谢你们的耐心和对我们重要工作的持续支持。