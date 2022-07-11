白高兴一场：马斯克放弃收购推特或让华尔街机构失去近 2 亿美元收入

7 月 11 日消息，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 已经通过律师表示，打算退出斥资 440 亿美元收购推特的交易。然而，这个决定不仅对推特造成重创，也将让华尔街银行损失惨重。

马斯克律师提交的监管备案文件显示，由于推特披露的虚假用户账户存在“误导性”，他打算终止收购协议。推特此前表示，其平台上大约 5% 的用户是垃圾账户。但是马斯克认为这个比例远高于 5%，并打算以此作为借口退出交易。

马斯克的决定可能会让多家银行在有望成为华尔街最赚钱的“发薪日”损失惨重。研究机构 Refinitiv 的数据显示，马斯克信任的财务顾问摩根士丹利与高盛、摩根大通、美国银行、巴克莱和艾伦公司可以在这笔交易中赚取近 1.92 亿美元的费用，这是今年并购交易中最高的收益，也是自 2020 年以来第三高的收益。

尽管投资银行将在其提供的咨询服务中获得收入，但大部分费用只有在交易完成时才能收取。因此，这些银行家们热切希望看到马斯克和推特的交易能够顺利完成。

摩根士丹利、美国银行、巴克莱银行、三菱日联金融集团、法国巴黎银行、瑞穗银行以及 Société Générale，也为马斯克的收购提供了大约 130 亿美元的贷款保证。这些债务中的很大一部分将从银行的资产负债表上剥离，以高收益债券或杠杆贷款的形式转给第三方投资者。

一位公司参与融资的银行家透露，如果马斯克和推特正式取消交易，所有相关银行的“九位数报酬”可能会化为泡影。另一位银行家的公司也参与了此次债务融资，他表示收购“还没有结束”。他预计接下来会有一场漫长的法律大战，并认为马斯克可能会输掉这场官司。

马斯克正面临着一场法律噩梦。推特已经聘请律师准备起诉马斯克，强制其完成交易。马斯克需要辩称，这笔交易受到了重大的不利影响，导致收购推特的交易无效，但法院很少会做出有利于买家的裁决。

按照当初签署的收购协议条款，如果马斯克提出终止交易，他需要提供 10 亿美元“分手费”。如果法院发现与交易相关的其他条件（包括融资）得到满足，推特将可以推动马斯克完成交易。

摩根士丹利只花了 6 天时间就召集到了一批银行，准备支持马斯克收购推特的交易。银行家们表示，马斯克在没有查看推特财务状况的情况下同意了这笔交易，并对该公司缺乏现金流的情况置之不理，这些举动迫使部分贷款机构放弃了参与融资。

但是，像马斯克这样拥有巨额资产的人需要资金时，投资银行会竭尽全力满足他的要求，尤其是当这项工作有机会让这些银行参与马斯克的下一笔大交易时。

马斯克如今依然是世界首富，他实际上控制着市值 7800 亿美元的电动汽车制造商特斯拉，该公司是资本市场的积极参与者。

有资深银行家表示：“事情总是这样的，当你是世界上最富有的人时，你几乎可以随心所欲。我认为银行会为此抱怨不已，但他们可能会为参与下一笔交易而重新回来。这就是交易的本质。”