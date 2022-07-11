2022 年 6 月中国手游发行商全球收入排行：腾讯、网易、米哈游前三

IT之家 7 月 11 日消息，Sensor Tower 数据显示，2022 年 6 月，共 38 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计吸金超过 20 亿美元（约 134 亿元人民币），占全球 TOP100 手游发行商收入近 40%。

需要注意的是，该数据仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道，为全球 App Store 和 Google Play 收入排名。

IT之家了解到，榜单前十五位的发行商分别为：腾讯、网易、米哈游、趣加、三七互娱、灵犀互娱、莉莉丝、IM30、壳木游戏、雷霆游戏、江娱互动、乐元素、友塔游戏、IGG、沐瞳科技。

报告指出，尽管 2.7 版本上线时间略微延迟，却不影响《原神》迎来又一轮收入峰值。6 月该游戏移动端收入环比增长 56%，米哈游收入相应增长 42%，重回全球手游发行商收入 Top5。

此外，Sensor Tower 表示，哔哩哔哩于 6 月中旬推出《机动战姬》韩语和英语版本，加上日语和繁体中文版本，使得该游戏成为本期发行商旗下收入最高的手游产品。国内市场方面，6 月底上市的 3D 横版格斗手游《时空猎人 3》成功跻身中国 iOS 手游收入榜前十。在多款游戏的带动下，本期发行商收入环比激增 61%，重回中国手游发行商收入榜第 23 名。

中国 App Store 手游收入方面，《王者荣耀》《和平精英》《原神》《梦幻西游》《三国志・战略版》《英雄联盟手游》位列前五。本期在中国 iOS 市场增长较快的手游还有《金铲铲之战》和《光与夜之恋》。