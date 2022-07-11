罗永浩：电动汽车时代传统车企明显落后，国内除蔚小理外仅小米华为有机会

IT之家7 月 11 日消息，昨日，罗永浩在交个朋友直播间官宣了其 AR 行业新创业公司 Thin Red Line（细红线）。同时，罗永浩在跟网友聊天时点评了目前的造车新势力。

罗永浩称，当时蔚来、小鹏和理想创业时，投资人都说电动车时代真正能把车做好的还是丰田、本田、奔驰、宝马等传统汽车巨头。但是目前来看全球形式已经很明朗：在电动汽车时代，所有的传统造车巨头明显落后。罗永浩表示：“现在还不能说尘埃落定，但情况已经浮出水面一半了。一半的结果就是美国是特斯拉和 Rivian，中国是蔚来、小鹏和理想。如果现在还有谁能够起来，应该是华为和小米”。

值得一提的是，罗永浩直言不讳地称，个人很佩服蔚来、小鹏和理想，“有傻子称他们为造车三傻，我也不知道这些傻子的自信是哪来的”。

同时，罗永浩认为传统车企没什么机会，并解释称其很尊重的一位科技界的前辈给自己讲了一个比喻的说法。这位前辈称，原来的赛道和旧世界的地位基本稳定下来以后，你可以认为每一个很牛的大企业，相当于在铁轨上跑的火车，只要还在铁轨上，你很难打败它，“但是等到新的战场出现的时候，比如说平台颠覆革命期，相当于大家是从一个铁轨上，来到一块泥泞的、都是垃圾的、乱糟糟的、坑坑洼洼的一片土地上来竞争，这个时候，有铁轨的是最傻的，还不如驴车呢”。

IT之家了解到，乘联会 2022 年 6 月份全国乘用车市场分析报告显示，今年 6 月比亚迪销量 132553 辆，同比增长 228.8%，环比增长 24.9%，位于新能源厂销量排行榜第 1 名。特斯拉月销量 77938 辆，同比增长 177%，位于第 2 名。而小鹏、理想和蔚来则分别位于第 7、第 10 和第 11 名。