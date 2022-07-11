蔚来成立独立委员会，监督灰熊卖空报告中相关指控的独立调查工作

IT之家7 月 11 日消息，今日，蔚来汽车在港交所发布公告，公告显示蔚来将成立独立委员会，监督灰熊卖空报告中相关指控的独立调查工作。

公告显示，针对做空机构灰熊的卖空报告，蔚来将成立由独立董事李廷斌先生、吴海先生及龙宇女士组成的独立委员会，监督就卖空报告中相关指控开展的独立调查工作。同时，独立委员会已聘请独立专业顾问协助独立调查，包括一家国际律师事务所及一家知名法务会计师事务所。

IT之家了解到，6 月 29 日，做空机构灰熊（Grizzly Research）发表报告，称蔚来效仿 Valeant 式的会计游戏，通过夸大收入和提高净利润率来达到目标。同时，蔚来可能会利用未合并的关联方来夸大收入和盈利能力，报告明确指出了武汉蔚能在其中发挥的作用，称该公司帮助蔚来持续实现高增长和盈利预期，这一未合并的关联方已经为蔚来创造了数十亿美元的收入。此外，该机构还指称，蔚来董事长李斌与刘二海以及其创办的愉悦资本关系密切，而后两者是瑞幸业绩造假案的核心相关方。

同日，港股蔚来跌近 10%，蔚来汽车在新加坡交易所申请停牌。并且蔚来发布公告称，该报告毫无价值，包含大量错误、未经证实的猜测以及与公司有关的误导性结论和解释。公司董事会，包括审计委员会，正在审查这些指控，并考虑采取适当的行动，以保护所有股东的利益。