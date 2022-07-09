消息称华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 正式版将于 7 月 27 日与大家见面

IT之家 7 月 9 日消息，2021 年 10 月，华为面向开发者发布了 HarmonyOS 3.0 Developer Preview 版，但开发的脚步永不停歇，又在本周三更新了 API 版本，配套发布了 HarmonyOS 3.0 Beta 版。

随着华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 版的推送，关于鸿蒙OS 3.0 的爆料也渐渐多了起来，预计 Release 正式发布版也将会在近期到来。

此前有消息称，HarmonyOS 3.0 正式版会在本月 24 日发布，但该时间是周日，考虑到目前华为几乎从未在非工作日宣布大事件，这一情报目前仍待考虑。

现在，另一位华为领域的数码博主 @长安数码君 称，HarmonyOS 3.0 预计会在 7 月 27 日的华为发布会上和大家见面（至少是官宣或者说具体的更新时间），而且有望在发布会上为大家介绍全新鸿蒙 3.0 的 UX 新特性、性能新特性和隐私安全等新特性。

据目前已知情报，HarmonyOS 3.0 将更加注重隐私保护，同时小组件也迎来更新。新的小组件可以查看相机、麦克风、位置信息等使用情况。

IT之家了解到，华为本周发布 HarmonyOS 3.0 Beta 可用于开发基于 API Version 8 的应用。从本次发布起，变更了 SDK 的配套关系：

● 需同时获取 HarmonyOS SDK 与 OpenHarmony SDK 配套使用。

● 配套 JS / eTS SDK、Native SDK，推荐使用 JS / eTS 进行应用开发。

● OpenHarmony SDK 新增 API Version 8 Release 接口。

本次 API Version 8 新增 2300+ JS / eTS API 接口，使能 JS / eTS 语言开发范围覆盖 80% 能力模块。主要包括：

● 在原有触摸屏输入方式的基础上，支持更多交互方式：键盘、鼠标。

● 新增分栏、侧边栏、富文本组件和动画效果（如共享元素过场动画），更好地支持宽屏设备上应用开发和动效开发。

● 新增一系列应用程序框架的接口以及相应工具链。支持使用纯 JS 实现卡片的 UI 布局和业务逻辑。

● 新增一系列事件通知接口，支持大部分常用类型通知。

● 新增一系列分布式软总线接口，支持使用 JS / eTS 语言实现应用（同设备、跨设备）间通信。

● 新增一系列媒体数据管理接口，优化了本地公共目录、物理相册的媒体文件处理（增、删、改）能力，支持通过面向对象方式（相对于 URL 方式）处理媒体文件数据。

● 新增一系列网络连接管理接口，支持对本地 Wi-Fi 和蜂窝数据网络的统一管理。

● 新增一系列图形图像能力的接口，提供 WebGL 渲染的基础能力，开发者可基于 WebGL 开发游戏、开发窗口化应用等。

● 使用 ArkCompiler 替换 V8、QuickJS 引擎。

● 新增一系列任务管理接口，支持实现长时任务，如后台播放音乐、导航类任务。

● 新增一系列 DFX 能力接口，支持分布式调优调用链，可以支持多设备间分布式业务流程打点，支持获取崩溃、卡死的故障日志。