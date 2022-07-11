郭明錤：苹果 AR / MR 头显第 2 代将有两个机型，预计 2025 年上半年上市

IT之家7 月 11 日消息，6 月 25 日，郭明錤发表了关于苹果 AR / MR 头显的文章，文章预测苹果 AR / MR 头显是苹果有史以来设计最复杂的产品，并将于 2023 年 1 月发布。第一代产品还未发布，今天郭明錤又发文给出了第二代苹果 AR / MR 头显的相关预测。

郭明錤称，第 2 代苹果 AR / MR 头显可能按售价高低划分为两个机型，预计在 2025 年上半年上市。而该头显的供应商将会在 2024 年下半年开始出货。同时，受益于第 2 代苹果 AR / MR 头显高低两款的定位策略，苹果 AR / MR 头显出货量最快可能在 2025 或 2026 年达到 1000 万台。

郭明錤表示，对于苹果 AR / MR 头显来说，其昂贵的 Pancake 透镜是关键光学部件，该部件将直接影响用户视觉体验与产品外观设计。第 1 代苹果 AR / MR 头显将配备 2 个 3P Pancake 模组，其 Pancake 透镜的总成本约为 30-40 美元（约 201-268 元人民币），其价值大概等同于 20 个高端 7P 镜头。而在第 2 代苹果 AR / MR 头显中，为了改善用户视觉体验和产品外形设计，其 Pancake 透镜成本将会增加。

郭明錤称，第一代苹果 AR / MR 头显的 Pancake 透镜的主要供应商将为玉晶光，第二供应商为扬明光。Pancake 透镜贴合供应商为 GIS。同时这些供应商将继续为第二代苹果 AR / MR 头显供货，并且将新增大立光供应商。

IT之家了解到，郭明錤曾称苹果将为头显产业制定新的规则。同时，苹果 AR / MR 头显将进一步提升用户沉浸式游戏和影音的使用感受。而在苹果 AR / MR 头显面世后，将迎来众多竞争对手的争相模仿。这种模仿与竞争即有助于头显产业快速进入下一个快速成长期，也会促进相关服务与内容的生态发展。值得一提的是，郭明錤曾表示中国市场更适合发展元宇宙。