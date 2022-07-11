中国电信“天翼量子高清密话”预约体验开启：采用国产芯片的量子 SIM 卡，支持天翼 1 号 2022、华为 Mate 40E 等手机

IT之家 7 月 11 日消息，据中国电信发布，今天天翼量子高清密话开通线上预约体验，支持国产定制｜硬核安全、一话一密｜不惧破译、高清通话｜切换便捷、终端丰富｜易于扩展。

业务办理流程需要：通话双方办理 VOLTE 量子密话业务功能包，更换量子安全 SIM 卡和定制终端，即可享受高清安全 VoLTE 量子密话。

官方介绍，天翼量子高清密话采用国产定制手机、量子安全 SIM 卡和国密算法“三重保护”，在保障终端原生支持、VOLTE 高清通话基础上，为用户提供“管-端-芯”一体化安全防护，并带来科技、时尚、安全和便捷的保密通信新体验。

天翼量子高清密话 = 定制终端 + 量子安全 SIM 卡 + 业务功能包，无需安装第三方 App，原生拨号盘一键呼出量子加密电话。应用场景适合涉密信息沟通、重要信息传递、单位内部通信、居民信息安全等。

下面是产品特性介绍：