中国电信“天翼量子高清密话”预约体验开启：采用国产芯片的量子 SIM 卡，支持天翼 1 号 2022、华为 Mate 40E 等手机

IT之家 7 月 11 日消息，据中国电信发布，今天天翼量子高清密话开通线上预约体验，支持国产定制｜硬核安全、一话一密｜不惧破译、高清通话｜切换便捷、终端丰富｜易于扩展。
业务办理流程需要：通话双方办理 VOLTE 量子密话业务功能包，更换量子安全 SIM 卡和定制终端，即可享受高清安全 VoLTE 量子密话。
官方介绍，天翼量子高清密话采用国产定制手机、量子安全 SIM 卡和国密算法“三重保护”，在保障终端原生支持、VOLTE 高清通话基础上，为用户提供“管-端-芯”一体化安全防护，并带来科技、时尚、安全和便捷的保密通信新体验。
天翼量子高清密话 = 定制终端 + 量子安全 SIM 卡 + 业务功能包，无需安装第三方 App，原生拨号盘一键呼出量子加密电话。应用场景适合涉密信息沟通、重要信息传递、单位内部通信、居民信息安全等。
下面是产品特性介绍：
天翼量子高清密话搭载中国电信定制终端，采用国产芯片的量子安全 SIM 卡，自主研发量子安全中间件。在手机侧完成对 VOLTE 话音数据的加解密，有效防止通话在网络传输中被监听。
用户每次发起“量子密话”都会随机抽取卡内密钥校验用户身份，认证通过后再由量子网络实时生成一个新密钥加密会话数据。密钥真随机、难破译，会话结束后密钥立刻被废弃。
天翼量子高清密话不降低原有电信 VOLTE 业务的话音清晰度。用户通过拨号盘即可直接拨打加密通话，当任一方不支持此项业务时，通话自动回落到原有 VOLTE 通话，操作便捷，接通快，无丝毫顿挫感，在保障通话高清品质的同时，极大增强通话的安全保密性。
终端支持天翼 1 号 2022、华为 Mate 40E、华为 Mate 30 Pro、华为 nova 8，未来将适配更多机型。